El día 5 de julio se marcó en el calendario de todas las redacciones como el día en el que un nuevo restaurante abría sus puertas en Madrid. No tanto por la inauguración de este establecimiento en sí, sino por el hecho de que la promoción de la fiesta corría a cargo de la agencia de comunicación de Álex Lequio, Polar Marketing, y el primer nombre en la lista de invitados era el de su padre, Alessandro Lequio. La cita era obligatoria para todos aquellos medios que deseaban conocer de primera mano cómo se encontraba Álex después de estar batallando contra un cáncer en Nueva York desde principios del mes de abril.

Sin embargo, un rumor comenzó a pulular por las redacciones, causando más desinformación y desconcierto si cabe: Álex Lequio vendría a España para estar presente personalmente en esta fiesta. Como cabría esperar, SEMANA se puso en contacto con los responsables de la citada agencia de marketing -en ausencia de su principal dueño-, para contrastar tal información y su respuesta fue tajante: “Es inviable que Álex venga. No es posible” y así os lo hicimos saber hace ya más de una semana atrás.

Lo más rentable para la empresa sería jugar al despiste o crear expectación ante tal posibilidad, pero optaron por decir la verdad y confirmar que no vendría. Sin embargo, pasaron los días y numerosos medios daban por confirmado que sí estaría y que esto era señal de su mejoría de salud. Tristemente, ni una cosa, ni la otra. Algo que, echó más leña al fuego y acrecentó el número de medios confirmados a la convocatoria, por lo que preguntamos al respecto al propio Alessandro Lequio ante la posibilidad de que se tratase de una estrategia: “Esta mañana a todo el mundo que me ha preguntado les he dicho que no iba a venir y por eso estoy yo aquí, porque él me ha pedido que viniera”, aseguraba, pese a que su presencia en el acto estaba confirmada ya al menos diez días antes.

Alessandro Lequio quiso mostrar prudencia a la hora de hablar del estado de salud de su hijo. De hecho, en un primer momento prefirió no ponerle nombre a la enfermedad, algo que sí ha hecho este viernes en el plató de ‘El programa del verano’. Ahí ha asegurado que su hijo está bien, dentro de lo que cabe esperar en una “enfermedad tan dura y larga” como es esta. No ha querido entrar a valorar su evolución en el tratamiento, ni qué tipo de cáncer está haciendo frente, tan solo que “los médicos desaconsejaban que viniese a España” y así ha sucedido. El resto, como también ha dicho el propio aristócrata, “es especular”.