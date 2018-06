El todavía novio de Sofía Suescun y ex de Isa Pantoja, Alejandro Albalá, acudía al plató del programa ‘Sábado Deluxe’ para intentar aclarar todos los rumores que han circulado sobre él todos estos meses, e intentar cerrar algunos de los frentes que tiene abiertos.

Sin embargo, algunos colaboradores como Jordi Martín, o la propia madre de Sofía Suescun, Maite Galdeano, no se lo pusieron nada fácil.

Su relación con la ganadora del reality pende de un hilo desde que salieran a la luz ciertas informaciones que apuntarían a que fue infiel a Sofía mientras ella estaba en Honduras…

Jordi echó más leña al fuego a raíz de unas fotos de Alejandro con una mujer en Benidorm (que resultó ser la esposa de su representante).

Por su parte Maite, en una conexión muy surrealista mientras paseaba a sus perros cerca de su domicilio -aunque al final se los acabó paseando el redactor de ‘Sálvame’-, fue bastante dura con el joven.

Maite sacó a colación el tema de que Alejandro habría mandado hackear el teléfono a Sofía hace tiempo, para saber si se le estaba siendo infiel.

Galdeano fue tajante y acorraló a Albalá: “le estás haciendo mucho dolor a mi hija” y le acusó de ir con “cara de cordero y bueno”.

Después de someterse al polígrafo de Conchita que confirmaba que no le había sido infiel a Sofía, Alejandro tomaba una decisión: “Ahora voy a ser yo el que me voy a tener que pensar si quiero algo contigo, has creído más a otra gente que a mi, y lo que no voy a hacer es intentar tener contacto con una persona que desconfía de mi”.