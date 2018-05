La llegada de Alejandro Albalá a Supervivientes en calidad de concursante fantasma ha supuesto la caída de una bomba atómica entre los concursantes. Si la última vez fue para dejar en directo a Sofía Suescun, ahora llega con la misión de “tocar un poco los coj…”, tal y como él mismo ha afirmado. Y vaya si lo ha hecho. Durante la última gala ha tenido lugar el esperado reencuentro del cántabro con la que hasta hace dos telediarios era su exnovia. Sí, también se ha producido el cara a cara con Logan Sampedro y Hugo Paz, las dos últimas aventuras (si es que llegan a esa categoría) de la ganadora de ‘GH16’.

El primero en pasar fue Hugo, al que Albalá acusó de haber torpedeado su relación con Sofía. Pero el gaditano tenía perfectamente ensayada su respuesta: “Ella me dijo que estaba enamorada de mí, que sentía mucho por mí y que no se sentía amada. Sofía me mandó los mensajes y yo los tengo, no me inventé nada”. Un poco más tenso fue el momento en el que Logan y Alejandro Albalá se conocieron. Se estrecharon las manos fríamente y el santanderino pasó al ataque: “Fuera se comentaron muchas cosas sobre Sofía y tú y luego habéis sido vosotros los que habéis confirmado que hubo un beso. Luego tu dijiste que la cosa no había llegado a más porque no quisiste tu”, decía. “Nos dimos un par de besos, uno cuando llegamos a la isla y luego otro más adelante. Yo no quise que eso fuera a más, y te lo puede corroborar ella “, contestaba el Míster España.

Como dicen que lo mejor hay que dejarlo para el final, la dirección de ‘Supervivientes’ tenía programado el encontronazo entre Albalá y Suescun para el final. Al principio vimos a una Sofía muy sonriente y encantada de ver a su ex frente a la postura fría y distante de su expareja. Pronto empezaron los reproches. “La verdad es que para la gente falsa e hipócrita no tengo mucho tiempo. Después de que reconocieras lo de los besos, que no fueron uno sino dos, y estando conmigo…no sé cómo tuviste la hipocresía de hacer a Hugo todo lo que le hiciste por ser infiel, cuándo tú has hecho lo mismo”, argumentaba él. “Eso de ser infiel para nada. Sabía que lo del beso iba a traer cola cuando sabes que ha habido cosas que han sido peores”, se defendía la polémica concursante. Pero, es más, Alejandro le sacó a la luz un presunto episodio sexual con Logan, algo que encendió muchísimo a Suescun: “¿A qué has venido? ¿A volverme a dejar?”, le decía Sofía un poco alterada a Alejandro, a lo que este contestó: “Yo he venido a molestar y a tocar un poco los…”. La cosa está que arde…