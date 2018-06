Abran paso que llega Alba Flores. Su ascensión ha sido tan meteórica como inesperada y está sustentada en el tremendo éxito de sus papeles en ‘Vis a Vis’ y ‘La Casa de Papel’. Hablar de ella es hacerlo de uno de los nombres de moda y no precisamente por sus raíces familiares. La actriz es sobrina de Lolita y Rosario Flores y nieta de la mismísima ‘Faraona’, lo que se le presupone como un puntito extra, pero todo lo que ha conseguido ha sido con el sudor de su frente porque nadie le ha regalado nada.

Representa como nadie la nueva extirpe de una familia tan mediática como los Flores y su conciencia política y fuertes convicciones así lo demuestran: “Soy un verso suelto de los Flores y sé que mi forma de vivir y de pensar ha sido un reto para mi familia”, declara en una entrevista concedida a Vanity Fair. El lado más íntimo de Alba sale a relucir justo en su momento de mayor apogeo, pero nada de hablar de su vida, privada hasta las últimas circunstancias. Alba Flores tiene muy claro que la sucesión es un hecho: “Un mundo viejo ha muerto, pero el nuevo no acaba de nacer”.

Si hay algo que la define es su capacidad reivindicativa con todo aquel que se sienta identificado: “No puedo reivindicar una lucha que no me pertenece de primera mano. Pero puedo colaborar. Se me encogería el corazón si me callara. Sobre todo, porque en este país, hace no tanto, expresar tus ideas podía costarte la vida”. La hija de Antonio Flores está especialmente involucrada en el feminismo, una corriente que la toca de lleno: “Las mujeres nos miramos por la calle, nos protegemos, hay solidaridad”, afirma.

Su madre dice que “Alba no se vende” y qué razón tiene, porque es genuina como ella sola. Así se define: “Soy independiente desde los 19 años, pero mi madre es fundamental porque me recuerda mis inicios. Me enseñó a tener no uno, sino los dos pies en la tierra”. En la misma entrevista Alba Flores desvela que su abuela Lola la llamaba “Oleole”, porque era lo que le decía cuando iba a verla a la cuna. Pese a tener una ideología política diversa, defiende que su abuela cantase por encargo de Franco: “De haber tenido conciencia política habría tenido que exiliarse. Pero soy consciente de que hubo artistas que se negaron a cantarle a Franco y ella no”