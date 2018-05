Alba Díaz es una de esas personas a las que la mayoría de edad le ha sentado estupendamente. Tras soplar las velas, el pasado diciembre, la hija de Vicky Martin Berrocal y Manuel Díaz ‘El Cordobés’, se ha convertido en una it girls españolas por mérito propio y en un personaje de moda. Centrada en sus estudios universitarios, la joven no deja de sorprender gracias a sus looks y su ambición, primero por haber desfilado en la Semana de la Moda de Nueva York, el pasado febrero, y ahora por haber destacado por ser una de las afortunadas invitadas al Festival de Cine de Cannes.

Sin ser actriz, la joven de ‘El Cordobés’ ha conseguido un pase al prestigioso evento, en el que se ha codeado con algunas de las estrellas internacionales más importantes y donde ha dejado claro que tiene mucho aportar. Gracias a su cuenta de Instagram, en la que es muy activa, hemos podido seguirle los pasos a Alba Díaz, que ha disfrutado de unos días al más puro estilo dolce vita por la Costa Azul.

Ya en el aeropuerto, el pasado viernes, dejaba claro que estaba dispuesta a dejar huella, tanto por su estilo como por el glamour que consiguió desprender. Algo que consiguió los siguientes días gracias a firmas de alto nivel como Versace, Gucci o Chanel, combinadas con otras tantas mucho más asequibles de Zara.

El plato fuerte llegó en la noche del sábado, en la que se enfundó en un favorecedor vestido de Elisabetta Franchi para brillar en el Festival de Cannes. Salvada la cita, empezó la diversión para Alba Díaz y es que estaba acompañada por algunas amigas, con las que posó, disfrutó del mar y también de un cumpleaños al que nunca pensaríamos que estaría invitada, el de Rohan Anthony Marley, hijo del mítico Bob Marley, en el que, por sus Stories, se lo pasó en grande. ¿Le devolverá la invitación y le veremos a él en su 19 cumpleaños?