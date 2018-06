Cuando Alba Carrillo se pone delante de un micrófono es conveniente ponerse a cubierto porque más vale prevenir que curar. Como finalista de ‘Supervivientes’ que fue, no podía perderse la fiesta final del reality. Tocaba hablar con la prensa y ver cómo se encontraba: “Ayer estaba emocionada, quería que ganara Sofía”. Una de las preguntas fue que si se había planteado concursar de nuevo: “Yo volvería, pero luego me cuesta muy caro y mejor me quedo aquí. Fue de las cosas más bonitas de mi vida”. Precisamente, uno de sus miedos cuando participó fue que su chico, David Vallespín, no quisiera seguir con ella después de participar en ‘Supervivientes’ pese a las dudas de algunos: “Pero ¿quién dijo eso? Antonio David, ¡cómo vamos a darle crédito a un personaje de semejante calibre!”. Con él está “muy bien, fenomenal, haciendo vida normal”.

El episodio inmediatamente posterior tenía (una vez más) como protagonista a Sandra Gago, que ahora está en alza y ha sido nombrada imagen de Tous. Alba Carrillo aprovechó para lanzarle un mensajito: “Yo no quiero hablar. La he defendido y luego me mete pullas y a mí no me toques las palmas. Dice que no va a seguir mis consejos. No, si yo te entiendo, chatina, pero luego cuando vengas llorando yo te abrazo, porque vas a llorar. Yo sé cómo es Feli y al principio es así. No la deseo nada malo pero ese hombre no es para ninguna mujer. Él es un alma libre y tiene libre todo su cuerpo”.

Rajada en toda regla de la cosecha de Alba. Entre otros temas de actualidad, la modelo volvió a dejar claro que “no me gustaría nada casarse, no es una experiencia bonita. Volvería a ser madre porque ha sido maravilloso. Cuando termine mi juicio con Feli en noviembre ya veremos”. Una fecha importante y de la que Alba dice despreocuparse: “No sé cómo va porque paso del rollo total. Yo creo en la justicia porque ha sido justa conmigo”. Y ojo, porque Alba Carrillo deja la puerta abierta a un embarazo temprano…