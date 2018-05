Alba Carrillo cumple su sueño de la infancia: ser pescadera

Famosa por decir siempre lo que piensa, durante el último programa de ‘Ven a cenar conmigo: Edición Gourmet” Alba Carrillo volvió a sorprender con su naturalidad. Además de demostrar su dominio de los fogones, la modelo desveló dos grandes secretos de su vida: que llegó a las pasarelas por casualidad y sin proponérselo gracias al programa ‘Supermodelo’ y que su profesión deseada cuando era niña era la de pescadera.

Una elección muy peculiar y muy diferente, aunque igual de respetable, a las que suelen hacer los niños o niñas, que normalmente abogan por otras carreras como las de médico, futbolista, cantante o cocinero. Sin embargo, Alba lo tenía muy claro, quería dedicarse al mundo del pescado, un sueño que finalmente no se convirtió en su trabajo pero que ha podido cumplir hace apenas unos días.

Tal y como ha contado en su cuenta de Instagram, la confesión que hizo en el programa no ha pasado desapercibida a los pescaderos de su barrio, que han tenido todo un detalle con ella. “Los pescaderos de mi pueblo me han ‘pillado por banda’ y me han puesto a hacer de becaria de pescadería. Después de ver en ‘Ven a cenar conmigo’ mi sueño frustrado, lo han convertido en realidad y es que “nunca te acostarás sin saber una cosa más. ¡Vivan los pescaderos! 🐟🐠”, ha escrito Alba junto a la fotografía, a la que ha añadido el hashtag “me gusta descamar”.

Además de la instantánea, la ex de Feliciano López ha compartido un vídeo en el que muestra su peripecia con unas grandes tijeras de pescadero y su desparpajo como vendedora, animando a la gente a acercarse al puesto al grito de: “¡venga! ¡que lo tengo buenísimo todo!”.

Aunque no sabemos si su petición dio resultado, podemos asegurar que, en caso de querer cambiar de sector, le iría muy bien en el mundo de la pescadería.