Alba Carrillo ha demostrado en incontables ocasiones que es una mujer de carácter y que no tiene reparos en decir lo que piensa. Si bien esta sinceridad podría considerarse como algo positivo, lo cierto es que en el caso de la modelo le ha granjeado más de una discusión y una larga lista de “enemigos”.

La última guerra en la que se ha visto envuelta ha sido con Fiona Ferrer, a quien atacó durante un programa de ‘Cámbiame’ criticando el look que llevaba. Para proteger a su compañera de programa Pelayo Díaz se metió en la discusión y se puso en el punto de mira de Carrillo, que no dudó en decirle que había llegado donde estaba solo por ser “novio de”. El enfrentamiento no ha terminado todavía y es que las partes no dudan en seguir contestando y avivando el fuego.

Como es imposible decir cómo acabará todo, aprovechamos para repasar a otras personas con las que Alba Carrillo ha tenido conflictos en el pasado.

Jordi González

El presentador no ha tenido reparo en confesar que no soporta a la modelo. “Se cree muy famosa y es conocida desde hace un cuarto de hora, yo no la soporto. Es muy popular pero yo no la soporto y no diré nunca su nombre”, aseguró.

Elsa Pataky

La actriz y la modelo tienen un punto común de su pasado: Fonsi Nieto. Mientras que Elsa se lleva muy bien con el expiloto, Alba ha tenido bastantes problemas con él. Quizás por eso no tuvo reparos en irse de la lengua y contarle las críticas que la familia Nieto hacía a Elsa y a su madre como “que venía de no sé dónde, que eran unas muertas de hambre, bla bla bla…”.

Feliciano López

¿Qué decir de su exmarido? Además de una lucha encarnizada en los tribunales, Alba ha convertido al tenista en el protagonista de sus mejores frases como “el que nace cerdo muere lechón”.

Fonsi Nieto

Además de ser el padre de su hijo, Fonsi es también otro de sus enemigos. Sin duda, haberle ganado en los tribunales recientemente ha sido una victoria muy dulce para ella.

Noelia López

Parece que ninguna de sus excompañeras de ‘Supermodelo 2007’ tienen un buen recuerdo de ella, pero mucho menos Noelia, que llegó a asegurar que Carrillo se “la jugó personal y profesionalmente”.

Gloria Camila

Durante su estancia en Supervivientes las dos mujeres compartieron algunos momentos de los más tensos. Imposible olvidar cuando llegaron a las manos y Alba le dijo a Gloria Camila: “Al menos mi padre no ha matado a nadie”.

Ylenia Padilla

Coincidieron en el debate de ‘GH 17’ y, desde entonces, su relación es más bien tensa. Después de que Carrillo llamara choni a Ylenia esta le contesto diciendo: “Prefiero ser choni y que toda España me quiera por cómo soy, que ser la ex de…”.