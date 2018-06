Alaska pudo ocupar, al igual que lo ha hecho su amigo Máxim Huerta, un importante lugar en la política de nuestro país.

La cantante y su pareja, Mario Vaquerizo presentaron este pasado jueves 7 de junio, la cuarta temporada de su relity ‘Alaska y Mario’.

Durante el acto, Alaska hizo una sorprendente confesión que todos desconocíamos. Ante el reciente nombramiento de su amigo Máxim Huerta como ministro de Cultura y Deporte, Alaska y Mario fueron preguntados. Ambos se mostraron felices por el periodista y seguros de que realizará una gran labor. Así respondía Mario Vaquerizo ante la noticia, revelando de paso un dato sobre su mujer que no pasó desapercibido: “Yo a Màxim ahora lo admiro más. Porque a mí me llaman para ser ministra de Cultura y a mí me entra un come come… No sabes tú la responsabilidad que implica todo eso. Yo admiro a la gente que está segura de sí misma y que quiere llegar a ser ministra de Cultura. Fíjate que a Olvi se lo ofrecieron ¡y dijo que no!”.

Recibió la llamada de Cristina Ciuentes

Inmediatamente, Alaska se apresuró a matizar las palabras de Mario Vaquerizo: “Pero no era nacional, sino en la Comunidad de Madrid…”, explicó.

Ahora sabemos que poco antes de que saltara el escándalo del robo de las cremas de Cifuentes y de que ésta tuviera que dimitir, propuso a Alaska formar parte de su equipo siendo consejera de Cultura en la Comunidad de Madrid.

Alaska ha querido concretar qué motivos le llevaron a rechazar un puesto tan importante: “Yo dije no porque no me siento capacitada mental ni emocionalmente, no sé si intelectualmente, -te lo digo con todo el morro- para ese puesto”. “Todo esto requiere estar oyendo cosas mientras tú tienes que quedarte parada… Yo además no tengo vocación de servicio público al ciudadano, tengo vocación de servicio público a mí y al mundo que me rodea”. “Si a mí me gusta un salón rosa, no puedo imponer a la gente un salón rosa. Estar en política es más complicado de lo que parece porque el que gobierna, gobierna para todos, pero ¿según su criterio o según el de los demás? Yo, eso no lo quiero”.