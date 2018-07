Ser muy activo en las redes sociales y tener miles de fans que comentan cada cosa que publicas puede ser un arma de doble filo. Los followers tienen la capacidad de hacer que su ídolo se convierta en trending topic tanto por algo positivo como negativo. Algo que conoce muy bien Aitana Ocaña, que cuenta con más de 1.200.000 seguidores en Instagram y más de 280.000 en Twitter.

Si casi todos los mensajes que recibe son para mandarle apoyo y decir lo mucho que le gusta, desde el día de ayer la joven cantante ha recibido una avalancha de críticas. ¿El motivo? Empezó a correr el rumor de que ella iba a ser una de las representantes de una de las carrozas de la fiesta LGTBI que se celebra en Madrid este fin de semana. Aunque a priori no habría problema si lo fuera, fueron mucho las voces que no dudaron en opinar y mostrar su disgusto de que Aitana, que es heterosexual, fuese uno de los rostros elegidos para una celebración LGTBI.

“Por favor os pido no empecéis a poner comentarios dañinos. No puedo contar todavía nada, pero el lugar donde he sido invitada, hemos sido invitados TODOS mis compañeros de Operación Triunfo’. Espero que lo podáis saber pronto (tampoco sé si podrán ir todos por agenda) Gracias”, escribió la cantante en su cuenta de Twitter para intentar relajar los ánimos.

Sin embargo, no todos quedaron conformes y un usuario no dudó en contestarla, asegurando que “no son comentarios dañinos, al menos en su mayoría, pero tienes que entendernos a nosotros también y que nos ofenda que alguien cishetero (persona que alinea el sexo biológico, la identidad de género y el rol de género) represente una carroza en el Orgullo LGTBI”.

“Hola. Os entiendo perfectamente. Cómo no iba a hacerlo… pero, ¿quién dijo que yo iba a representar una carroza? Realmente no es así. De verdad que no puedo decir nada, ayer me preguntaron y no quise mentir, simplemente decir que no podía decir nada. Siento si os ha sentado mal”, respondió Aitana casi inmediatamente.

Tras darse cuenta de que pocos se conformaban con sus palabras, la finalista de Operación Triunfo decidió zanjar el asunto con un último tuit: “Creo que dialogando se entienden las personas. Cada día que pueda voy a agradecer a todas las personas que me apoyan y hacen que yo esté trabajando de lo que me gusta (ojalá siga siendo así). Pero si veo que ha habido un malentendido, no veo de más poder aclararlo. Gracias”.