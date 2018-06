El tira y afloja sentimental que han venido teniendo Aitana Ocaña y Luis Cepeda desde que entrasen a ‘OT 2017’ vive ahora mismo su punto más álgido. Ya no se esfuerzan en disimular lo que parecía un secreto a voces, que entre ellos hay una química que ha evolucionado hasta alcanzar la categoría de amor. Él se enamoró perdidamente de ella dentro de la Academia, pero ella todavía estaba absorta por Vicente. La secuencia posterior ya la saben, los dos dejaron a sus parejas, se fueron de gira con el resto de triunfitos y ahí empezó a surgir la magia, esa que meses antes había embaucado también a sus compañeros Alfred y Amaia.

El fuego entre ambos se ha avivado con la celebración del 19 cumpleaños de Aitana. El gallego se ha volcado con el objetivo de que sea un día inolvidable para su chica -ya lo podemos decir- y así ha sido. La cantante ha agradecido en su Instagram que sus amigos le hayan hecho sentir muy especial, pero se ha reservado una publicación aparte para Cepeda: “Bueno a ti… A ti, ¿qué te voy a decir? Ayer me regalaste el mejor regalo que era traer a mis mejores amigos. Ver lo ilusionado que estabas porque yo estuviera ilusionada… Me has cambiado la forma de ver todas las cosas Luis. Me has cambiado la manera de sentir, a mejor. No hace falta ‘palabras’ porque todo se entiende, porque sí, te quiero, y eso implica todo. Gracias por levantarme siempre que me caigo (esto es muy típico lo sé, pero es la verdad) y gracias por todo. Y, sí, te repito que no quiero perderte nunca, por favor”, escribía.

Una declaración de amor en toda regla. A Cepeda le ha costado mucho trabajo (y tiempo) que Aitana le dé una oportunidad, pero ahora todo va viento en popa y así la felicitó en su cuenta oficial de Instagram: “Felices 19, por como eres, por la luz infinita que desprendes, por la felicidad que contagias, por ser tú y por ser el pilar más importante en mi vida. Te quiero”. Más breve que la catalana, pero igual de contundente. ¡Qué viva el amor! ¡Y el azúcar!