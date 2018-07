Aitana Ocaña no para. Parece que no hay evento en la capital que le resista y su rostro cotiza al alza. Anoche fue una de las asistentes al concierto que Hans Zimmers ofreció en el Teatro Real de Madrid, dentro de una nueva edición del Universal Music Festival. Tan natural, espontánea y dulce como siempre, la cantante concentró todos los focos, sobre todo después de besarse con Luis Cepeda en su concierto del Santiago Bernabéu, confirmando (más aún) una relación sentimental que ya era un secreto a voces.

[La reacción de Vicente, el ex de Aitana, tras el beso de la cantante con Cepeda]

¿Cómo ha vivito Aitana las horas posteriores a este momentazo?: “Lo llevo bien Supongo que tuvo que ser raro también para la gente, pero hay mucha gente que ya lo sabía. Me he sentido liberada entre comillas”. Una liberación tras un sinfín de rumores, dos rupturas sentimentales (la de cada uno con su respectiva pareja) y un romance que se ha consolidado entre bambalinas. Eso sí, ni oír hablar de comparaciones con Bisbal o Chenoa: “Creo que cada uno tiene su propia personalidad y no hay que compararlo con cosas pasadas o futuras”, dice la joven.

El concierto en el estadio del Real Madrid también fue gratificante para Aitana por la calurosa y multitudinaria acogida que tuvieron los triunfitos: “Fue increíble. Siempre digo que todos los conciertos son importantes, pero este era para la Fundación del Real Madrid, por lo que teníamos una presión buena por hacerlo todavía mejor si cabía. Fuimos muy felices. Pensé que me iba a poner más nerviosa”.

Si hay algo que le incomoda y le inquieta en estos momentos es la fractura que sufrió en su mano tras un accidente en la ducha: “Estoy intentando pensar que no pasa nada, pero sí, y tengo que cuidarla un poco. Debo tener un poco más de tranquilidad en cuanto a la mano”. Esperemos que se mejore pronto y que no sea nada que revista más gravedad.