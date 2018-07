Ágatha Ruiz de la Prada presenta al nuevo miembro de la familia...

Solo hay que darse una vuelta por el Instagram de Ágatha Ruiz de la Prada para darse cuenta de que está viviendo uno de los mejores momentos de su vida. En pleno apogeo de la Mercedes-Benz Fashion Week, en la que ha cosechado multitud de aplausos con su última colección, la diseñadora ha tenido tiempo de presentar a sus seguidores de Instagram, donde cada vez es más activa, al nuevo miembro de la familia.

Se trata de Jimmy, un perrito de la raza Cavalier King Charles spaniel que ha presentado en una bonita fotografía en la que aparece abrazada a él. Aunque ha sido toda una sorpresa para mucho de sus followers, lo cierto es que esta no es la primera vez que el can aparece en público y es que fue el regalo de una buena amiga de la estilista, Toñi Moreno. Cuando visitó ‘Viva la vida’ la andaluza quiso tener un detalle con ella y puso a Jimmy en su vida. “Voy a ver a mi amiga @tmoreno73 a ‘Viva la Vida’ y me hace el mejor regalo del mundo, ¿se puede tener más suerte?”, escribía Ágatha Ruiz de la Prada en una publicación.

Por su parte, la andaluza aplaudió su visita al programa: “Ha sido maravilloso tenerte @, pero sobre todo ha sido maravilloso verte emocionada con nuestro regalo. Me encanta que estés enamorada, que es el estado de gracia de una persona. Y por supuesto… ¡agathizame!”.* Aunque la llegada de Jimmy ha supuesto toda una alegría en su vida, quien realmente ha cambiado sus días ha sido su novio, Luis Miguel Rodríguez . Apenas ha necesitado unos meses para confesar, también en el programa de Toñi, que está enamorada de él y que, aunque a Luis Miguel no le gusta que le llamen ‘El Chatarrero’, a ella le pone el apodo.