Ágatha Ruiz de la Prada ve la vida del mismo color brillante y alegre que le imprime a sus diseños sobre la pasarela. El motivo tiene nombre y apellidos: Luis Miguel Rodríguez, o ‘El Chatarrero’, como prefieran. Este romance de verano al más puro estilo adolescente tiene a la diseñadora con una sonrisa de oreja a oreja. Los hemos visto merendar, en los toros o acudiendo a eventos juntos, pero esta vez le tocó a Ágatha ir sola a la entrega de premios Elle Gourmet, donde ha sido galardonada: “Este premio se lo dedico a mi chico”, decía.

No fue un impedimento en absoluto porque cuando uno está feliz y con un estado de ánimo positivo todo va rodado, en esas está la ex de Pedro J. En las últimas semanas ha aparecido el nombre de Luis Miguel como uno de los deudores con Hacienda, órgano al que debe más de 15 millones de euros. Si hace unos días él mismo se mostraba “tranquilo” y afirmaba que “lo estoy pagando”.

Ahora ha sido Agatha Ruiz de la Prada la que ha sacado la cara por él con la ironía que la caracteriza: “Este verano no sé si haremos algo juntos, este es de pocas vacaciones. Además, tiene que trabajar para pagar a Hacienda”. Poco después dijo que Luismi “estaba ahorrando” y que no había podido ver cómo su amada era premiada: “Hoy ha dicho que se va de viaje, que no se va nunca y eso que el pobre viaja en clase turista y todo”. Pese a los increíbles avances que han hecho Ágatha y “su chico” en tiempo récord, ella declina y huye de la palabra “novios”. Quizás tenga una connotación que implique más formalidad y compromiso, palabras de las que ahora mismo no quiere ni oír hablar tras una tormentosa relación con el periodista que todavía perdura en su memoria y -quién sabe- si en su corazón.