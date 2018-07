“Ágatha vivía en el mundo de las tinieblas y Luismi ha dado color a su vida”

Ágatha Ruiz de la Prada y Luis Miguel Rodríguez han formado una de las parejas del verano. Se conocieron en una fiesta organizada por la abogada Teresa Bueyes y faltaba ella por opinar de este sorprendente romance: “Luismi ha ‘agathizado’ a Ágatha. Vivía en el mundo de las tinieblas, del blanco y negro y él le ha dado color a su vida”. Una manera muy gráfica y adecuada de definirlo. La letrada de los famosos ha sido una de las invitadas al desfile que la diseñadora ha organizado en la Madrid Fashion Week, donde una vez más ha vuelto a revolucionar la paleta cromática con sus coloridas creaciones.

Aunque el gran invitado y quien acaparó todos los flashes en el desfile fue Luis Miguel Rodríguez. El empresario no se quiso perder una cita tan importante para su novia y debutó en esto de las pasarelas. Tranquilos, no desfiló vestido de amarillo y con una margarita, sino sentado en el front row, arropando la colección de Ágatha. No quiso hacer ninguna declaración a la prensa, demostrando que los micrófonos, cuanto más lejos, mejor.

Poco después fue el turno de la gran protagonista, que últimamente posa y atiende a los medios de manera muy gustosa. El último mes le ha cambiado la vida y su relación con Luismi no puede ir mejor. Respecto a la elocuente respuesta de Bueyes, Ágatha Ruiz de la Prada discrepa:”. “¿Agathizarle? Poco a poco”, a la vez que confiesa que no habla públicamente porque “no le gustan nada los periodistas y sobre todo algunos”. ¿Dardito a Pedro J.Ramírez? En cuanto a la deuda con Hacienda: “Su sueño es pagarlo rápidamente”.

Hablando de sueños y fantasías, Ágatha tiene una muy clara: “Me encantaría hacer un desfile a lo bestia, en un sitio grandísimo e invitar a quien yo quiera, es uno de mis sueños”. Respecto a su momento vital, la modista es muy rotunda: “Ha sido un año espectacular donde todo el mundo me ha ayudado, me ha apoyado… por todos los países y ahora estoy en deuda. Estoy feliz, en la gloria”. ¿Y qué hay de sus vacaciones? Me voy a Mallorca porque este año está siendo salvaje, las necesito. Espero que me acompañe Luismi”, dijo. También defiende que Carmen Martínez Bordiú se vaya a Portugal porque le encanta el país y fabrica mucha ropa allí: “Así voy a verla”.