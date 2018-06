Hace un año, María Teresa Campos celebraba su cumpleaños con más ganas que nunca. Tras enfrentarse a un ictus que la obligó a permanecer unos días ingresada y pasar por una operación, la periodista soplaba, cuatro meses después, las velas junto a sus seres más queridos. Este 2018, sin embargo, tiene más penas que alegrías en la mochila.

Sin duda, una de las cosas que más la preocuparán es el mal momento laboral que está pasando su hija Terelu, que en los últimos días ha tenido que hacer frente a varias acusaciones de ser una tirana y una mala compañera. Unas palabras por las que, según su hermana Carmen, “podría caer enferma por lo que está sufriendo”. Aunque se ha intentado alejar de la televisión centrándose en su proyecto de diseñadora de joyas, la presentadora ha tenido que presentar la colección, que aún no ha salido a la venta, en su Málaga natal sin el apoyo de ningún miembro de su familia.

[La amiga de Bigote insulta a María Teresa Campos]

Tanto Terelu como María Teresa comparten su preocupación por el miembro más joven de la familia, Alejandra Rubio. Tras cumplir la mayoría de edad, el pasado mes de abril, la nieta de la veterana periodista se situó en el centro de la polémica por su delgadez. Tras publicar en Instagram algunas instantáneas en la que se le marcaban los huesos de la espalda, le salieron algunos haters que aseguraban que su falta de peso se debe al padecimiento de alguna enfermedad. Una constitución física que ya ha defendido a capa y espada la propia Alejandra, al igual que su madre, que ha dicho por activa y por pasiva que “mi hija es una niña que come y que está sana”.

María Teresa Campos también lidia con sus propios asuntos y es que no encuentra comprador para su imponente mansión de Las Rozas. Ya sea por el precio de venta, 4 millones de euros, o por su particular diseño, lo cierto es que, es años después de salir a la venta, sigue con el cartel de ‘se vende’ colgado. Tampoco hay que olvidar que desde el fin de ‘¡Qué tiempo tan feliz!’ la matriarca de las Campos no ha conseguido volver a televisión con un programa propio.

Pero no todo es negativo para María Teresa Campos. Como se dice, al menos tiene salud. Tras pasar por quirófano el pasado febrero por una suboclusión intestinal, la malagueña puede presumir de que por lo menos disfruta de un buen momento en cuanto a salud se refiere. Solo queda que el resto de sus problemas se resuelvan en los próximos meses para disfrutar de la época dorada de su vida.