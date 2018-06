Frank Cuesta ha recibido graves insultos en redes sociales al salir a la luz algunas imágenes del presentador en una plaza de toros, algo que ha indignado a muchos amantes de los animales.

Como respuesta, Frank Cuesta ha hecho público un vídeo en Youtube en el que, muy duro, contesta a todos sus detractores.

“Me vais a ver bastante más veces en plazas de toros”, ha dicho al explicar que está grabando una serie de reportajes taurinos para el canal DMAX.

Muy duro con sus detractores

“Hay un veganismo y animalismo del odio”. “No sois animalistas ni veganos, como deberíais ser. No valéis ni la mierda que cagáis”, ha afirmado Frank, visiblemente molesto. “El animalismo se ha convertido en un movimiento de odio, de intransigencia, de no tolerar a los que no son como ellos”.

A todos aquellos que se han dedicado a insultar al presentador, se ha dirigido así de contundente Frank Cuesta: “No puedes meterte en las redes sociales para insultar e increpar. Es intolerable”. “Es curioso que voy a las plazas de toros y digo que soy antitaurino y me reciben con más respeto y educación que todos los animalistas y veganos de las redes sociales”. “La palabra ‘animalista’ está prostituida para siempre”, ha sentenciado.

Parecía que no había suficiente para Frank Cuesta, que añadió un nada elegante comentario al final de su discurso dedicado a sus críticos: “Que os den por culo”.