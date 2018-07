Frank Cuesta, atacado por una de las víboras más letales del mundo

El presentador Frank Cuesta, más conocido como Frank de la Jungla, se ha llevado el susto de su vida al recibir la mordedura de una de las víboras más letales de Asia y del mundo.

Frank Cuesta ha logrado que millones de personas sigan sus atrevidas andanzas gracias a los vídeos que ha mostrado en su programa de televisión y en su canal de YouTube, donde deja clara su destreza a la hora de enfrentarse a animales peligrosos, así como sus conocimientos sobre ellos.

Frank ha mostrado la herida provocada por la mordedura

Pero esta vez su osadía le ha jugado una mala pasada. Frank de la Jungla tuvo que acudir a un colegio en el que habían aparecido varios ejemplares de la víbora malaya, una especie muy peligrosa. El presentador recibió la mordedura de una de ellas en un dedo. Fue el propio Frank el que mostró la gran herida y el que explicó los riesgos de haber sido atacado por este ejemplar. “Sacando bebes de víbora malaya en un cole (la más letal de Asia). Una de ellas me ha mordido y me he abierto y limpiado al momento para evitar necrosis. Ahora en el hospital mirando vitales…el día a día…. :)”, escribió en su cuenta de Twitter.

Queda claro que Frank Cuesta sabe cómo reaccionar ante este tipo de situaciones. A pesar de ello, el aventurero presentador no pudo evitar algo de necrosis en su dedo. Días más tarde volvió a mostrarlo en otra fotografía en la que se aprecia la herida más cerrada: “5 días después…se aprecia cierta necrosis…pero la rápida acción ha salvado el dedo :)”, explicó Frank.

A pesar de los sustos, podemos afirmar que Frank Cuesta no se aburre con el tipo de vida que lleva. Su propia casa es una especie de zoológico en el que el presentador convive con todo tipo de animales.