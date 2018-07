Francisco Rivera desvela el sexo del bebé que espera con Lourdes Montes

Lourdes Montes y Francisco Rivera están viviendo una etapa estupenda. La pareja confirmó hace apenas unas semanas que estaban esperando a su segundo hijo en común, el tercero para el torero, que tiene a su hija Tana, fruto de su relación con Eugenia Martínez de Irujo.

Pues bien, Francisco Rivera no ha podido evitar compartir con sus seguidores que está muy feliz y no ha dudado en desvelar el sexo del bebé con un divertido vídeo: “Bueno, yo no me aguanto. Quiero compartir con todos vosotros que me acaba de llamar mi mujer, y lo que viene de camino se va a llamar… Francisco Rivera Montes. ¡Es un niño! Estamos felices, todos en casa como locos. A la tercera, han tenido que venir tres… Así que nada, quería compartirlo con vosotros”.

A post shared by Francisco Rivera (@f.r.paquirri) on Jul 3, 2018 at 7:21am PDT

El pequeño Francisco se convertirá en el compañero de juegos de Carmen, que el próximo 19 de agosto cumplirá tres años. Parece que la pequeña no recibió muy bien la noticia de la llegada de un hermano: “No quiere oír hablar del tema, se lo ha tomado regular”, comentó la diseñadora.

Lourdes Montes ha pasado por un delicado momento durante las primeras semanas del embarazo, pero asegura que ya se encuentra mejor.

¡Enhorabuena pareja!