Han pasado cuatro años de la coronación de Felipe y Letizia como Reyes de España. Un 19 de junio de 2014, se vivía un momento histórico en nuestro país tras la abdicación del Rey Don Juan Carlos como Rey de España el 2 de junio de 2014. Acto seguido, se tramitó y se hizo efectiva la abdicación, y poco después, se anunció dicha abdicación en el Boletín Oficial del Estado.

Desde ese mismo momento, Don Juan Carlos se puso en contacto con su hijo, el todavía Príncipe de Asturias, para anunciarle que tendría que sucederle como Rey de España. El 18 de junio de 2014 tuvo lugar un acto previo a la coronación, en el que vimos a Don Juan Carlos firmar el documento oficial de abdicación ante la atenta mirada de Doña Sofía, Letizia y sus hijas, Leonor y Sofía, en el salón de Columnas del Palacio Real de Madrid.

[Un emocionado Don Juan Carlos firma la abdicación que convierte en Rey a Felipe VI]

En este mismo acto, se hizo efectivo el traspaso de poderes, y Don Juan Carlos y su hijo, Felipe, se fundieron en un gran abrazo. Leonor y Sofía, que se encontraban junto a su tía, la Infanta Elena, se acercaron hasta su abuelo para darle un beso, protagonizando el momento más emotivo de la ceremonia.

Pues bien, un día después, la Familia Real española al completo, excepto la Infanta Elena e Iñaki Urdangarin -desde el 2011 estaban imputados por el Caso Nóos-, estuvieron presentes en todos los actos de proclamación que tuvieron lugar para celebrar la proclamación de Felipe como Rey de España.

Unos actos que comenzaron con la imposición del fajín de capitán general y continuaron con el juramento ante las Cortes Generales, el mensaje de Felipe como Rey de España. Acto seguido, se celebró un desfile militar, el recorrido de Felipe y Letizia como Reyes por las calles de Madrid, y por último, la recepción en el Palacio Real.

[Primer baño de multitudes de los nuevos Reyes en las calles de Madrid]

[Felipe y Letizia, dos Reyes enamorados]

Han sido cuatro años intensos, en los que Felipe ha tenido que enfrentarse a varios problemas, sobre todo, la imputación de su hermana, la Infanta Cristina, y su cuñado, Iñaki Urdangarin, en el Caso Nóos. Nada más enterarse de este hecho histórico (era la primera vez que un miembro de la Casa Real española era imputado), tomó la decisión de quitarle el título de duques de Palma de Mallorca en junio de 2015, en aras de la ejemplaridad.

Este pasado 18 de junio, precisamente, Iñaki Urdangarin ingresaba en el centro penitenciario de Bravia, Ávila, donde cumplirá la condena del Tribunal Supremo de cinco años y 10 meses, después de que acudiera a la Audiencia de Palma de Mallorca a recoger el mandato que le lleva a prisión el miércoles 13 de junio.

[Iñaki Urdangarin ingresa en la cárcel de Brieva (Ávila)]

Ahora, cuatro años después, hacemos balance de cómo han sido estos cuatro años, y expertos en Casa Real como Jaime Peñafiel y Pilar Eyre, hacen su valoración.

“Para mi sorpresa, creo que lo han hecho bien. Son una pareja que no está implicada en ningún caso de corrupción, y con el tema de Urdangarin, se han mantenido al margen, al menos aparentemente. Es de lo que se trata, porque lo que hagan con su vida privada, no me importa. La imagen ha sido positiva”, valora Pilar Eyre sobre estos cuatro años en el reinado.

En cuanto a la figura de Letizia como Reina, Pilar Eyre rompe una lanza a favor de ella. “Ha hecho autocrítica. Está haciendo un gran esfuerzo. La mayoría de las veces solo se habla de sus modelitos, y eso a ella le molesta. Durante su último viaje de cooperación, lo resumíamos todo en cuanto a sus looks y obviábamos todo el trabajo que ha hecho”.

“La nota que le pongo a los Reyes de España durante estos cuatro años es un 7”.

Por su parte, Jaime Peñafiel tiene una opinión muy diferente, y se muestra mucho más crítico con los cuatro años de Felipe y Letizia como Reyes de España: “Los años que han estado como Reyes no son para tirar cohetes. Ella ha seguido marcando su terreno, no se ha hecho con la simpatía de los españoles. Si preguntas a un ciudadano de la calle, no demuestra tenerle mucha simpatía”, apunta a la Reina Letizia.

Jaime ha tenido también palabras para Felipe, destacando que ha tenido muy mala suerte: “Le ha tocado a Felipe un reinado malo, con muchos problemas, pensó que cuando su padre abdicara iba a ser diferente, y la verdad es que ha tenido muy mala suerte. Él es muy buena persona, los problemas crecen por muchos sitios. Ha tenido muy mala suerte y su mujer tampoco le ayuda mucho”.

En cuanto a su opinión de Letizia, Jaime es claro: “No ha estado a la altura de las circunstancias. Ella marca su terreno”.

“La nota que les pondría sería un aprobado muy bajo”.