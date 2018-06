Felipe VI y Letizia reciben las llaves de la Ciudad en Nueva Orleans

Continúa la visita oficial de cinco días a EEUU del rey Felipe VI y la reina Letizia que ha comenzado este viernes 15 de junio a la 1:00 de la madrugada hora española, momento en el que el avión de los Reyes aterrizaba.

Su primera parada ha sido en Luisiana, donde una banda de jazz les ha recibido y donde los Reyes de España han mantenido un encuentro con un encuentro con el gobernador de la ciudad, John B. Edwards.

Tras la bienvenida oficial a Nueva Orleans, en Galier Hall, Felipe VI y Letizia han protagonizado la entrega de las llaves de la Ciudad de manos de la alcaldesa Latoya Cantrell.

El Rey Felipe VI ha emitido un breve discurso y ha descubierto una placa conmemorativa.

Para este acto la reina ha cambiado de look y ha sustituido el rojo por el fucsia. Letizia ha escogido un vestido con tirante ancho, cuerpo ajustado con botones en la zona del pecho y falda por debajo de la rodilla. Ha completado el conjunto con unos zapatos de salón en tono rosa palo.

Así completarán esta primera jornada

En la tarde de este viernes 15 de junio, los Reyes de España visitarán en el Palacio del Cabildo, uno de los edificios emblemáticos de la ciudad del jazz, la exposición ‘Recovered Memories: Spain, New Orleans, and the Support for the American Revolution’.

Con este acto los monarcas completarán esta primera jornada en la que Letizia ha pisado fuerte con un look rojo. La reina ha escogido un vestido de Hugo Boss con escote en pico, manga al hombro y lazo en la cintura.

La estancia de Felipe VI y Letizia en Nueva Orleans continuará este sábado 16 de junio. El domingo día 17 viajaran hasta Texas, a la ciudad de San Antonio.

Será el martes 19 de junio cuando los Reyes de España finalizaran este viaje oficial a EEUU. Lo harán en Washington, donde serán recibido por Donald Trump y Melania Trump en la Casa Blanca.