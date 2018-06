Fabiola Martínez, preocupada, tiene que operar a su hijo Kike

Una madre coraje. Así es Fabiola Martínez. Nunca se ha rendido y siempre ha luchado porque su hijo Kike, de once años, tuviera una vida como la del resto de niños, a pesar de su enfermedad. Ahora tiene un nuevo plan para mejorar la vida del pequeño: Kike tendrá que pasar por quirófano, a pesar de que su madre lo ha intentado retrasar todo lo posible.

¿El motivo? Tras hablar con Fabiola en el evento de Granier que tuvo lugar el pasado martes 26 ella misma nos lo contó: “Los huesos crecen, pero la musculatura no le acompaña. Esa operación es una ayuda”. Aunque en un principio Fabiola y Bertín pensaron que la mejor época para hacerlo era ahora, la venezolana tiene ya sus dudas. Estamos en verano y los ‘chicos’ ya están de vacaciones “Tengo que organizarme y pensar cuándo es mejor. Si ahora o cuando Carlos vuelva al cole, que tendré más tiempo para dedicárselo solo a él”, explica.

Pero Bertín y Fabiola no son los únicos que siempre han estado pendientes del pequeño Kike. Su hermano Carlos, de nueve años, también. “Carlos y Kike tienen muy buena relación. Son muy tiernos. Os voy a contar una cosa. Hace poco tuvimos que hacer a Kike un electroencefalograma. Te tienen que pegar una especie de parches durante 48 horas y al quitarlos, es muy molesto. Kike se quejaba y daba manotazos, pero Carlos le cogió la mano y le dijo: “Kike, no pasa nada, tranquilo”. Y él consiguió que se calmara. En esos momentos yo pienso: “Bueno, no lo hemos hecho tan mal”.Hay una unión muy especial entre ellos“, explica una madre muy orgullosa.

De momento, la pareja tiene previsto este verano irse a Sevilla, donde también les acompañarán las hijas de Bertín. Fabiola Martínez tiene muchas ganas de que llegue ese momento: “Como los niños no son tan niños, es más divertido”, dice. Seguro que también harán una escapadita romántica.