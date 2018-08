Ya a la venta la 5ª entrega de nuestras novelas románticas

¿Cuándo comenzaste a escribir? ¿Y por qué?

Lo hago desde niña. Para mí leer era lo más natural del mundo y escribir también. Nadie a mi alrededor sabía que lo hacía. En todo caso, si lo sabían, tampoco pensaban que fuera nada serio. Nunca me he planteado por qué lo hago. Es una parte más de mí, como andar o hablar.

¿Cómo son los protagonistas de tus novelas?

Quiero pensar que son gente normal. Algunos se quedan sin trabajo y otros enferman; cometen errores y están muy lejos de ser perfectos, por suerte. La perfección me resulta aburrida y poco novelable.

¿De dónde salen todas tus historias?

Las ideas son muy caprichosas, pueden surgir en cualquier momento y en cualquier situación: una canción, una película o hasta en la ducha. Claro que de una idea al resultado final hay mucho trabajo. La inspiración es fabulosa, pero el trabajo lo es todo.

Si este libro fuese llevado al cine, ¿quiénes serían los actores que tú elegirías?

No suelo inspirarme en nadie pero, en este caso particular, sí tenía en la cabeza a un actor: Olivier Martinez. Físicamente es muy parecido a la idea que me formé de mi protagonista. Aunque luego cada lector se crea su propia imagen.



¿Qué tiene la literatura romántica que engancha?

Mi teoría es que los lectores saben que van a encontrar un final feliz, por muchos avatares que sufran los protagonistas. Ese “Y vivieron felices y comieron perdices” garantizado hace que busquen más y más historias similares.

¿Cultivas otros géneros?

He escrito relatos de varios géneros: misterio, humor, historia, asesinatos, ¡incluso zombies! Creo que no puedes cerrarte a nada. Cambiar y probar cosas distintas es bueno y divertido.

¿Tienes algún referente o autor/a preferido?

De niña me encantaban las novelas de aventuras y los clásicos del siglo XI y no he cambiado demasiado de gustos. Jane Austen, Brönte, Julio Verne, Edith Wharton…

¿Cuánto tardas en escribir un libro?

Me considero una autora rápida, pero también es cierto que mis novelas no son demasiado largas. En general, desde el proceso de la documentación hasta las últimas correcciones, pueden pasar unos seis meses.

Si tuvieras que definirte como escritora, ¿qué dirías?

Me gusta pensar que doy lo mejor de mí en cada historia y que cada una es mejor que la anterior. Creer que no hay nada por mejorar es lo peor que le puede ocurrir a nadie.

Un sueño por cumplir

Unas vacaciones sin fecha de vuelta por el Reino Unido. Hay tantos sitios que me gustaría visitar que necesito media vida para verlo todo.