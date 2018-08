Ya a la venta la 6ª entrega de nuestras novelas románticas

Lectora entusiasta y periodista de vocación, Claudia Velasco y su novela Bloody Mary cerrarán la próxima semana la serie de seis entregas de novela romántica con la que queremos que este verano esté siendo entretenido… y apasionado. Claudia nació en Santiago de Chile pero desde 1985 vive en Madrid. Divorciada y madre de un hijo, sus historias surgen de manera espontánea y está convencida de que el amor mueve el mundo.



¿En qué momento empezaste a escribir? ¿Y por qué?

Siempre he escrito, primero hojas sueltas, luego diarios, cuentos, historias para mis amigas… Es la manera que he tenido desde muy pequeña de relacionarme con mi entorno. Por eso estudié Periodismo y también por esa razón escribí mi primera novela en 2006, y conseguí que me la publicaran un año después.

¿Cómo son las protagonistas de tus novelas?

Suelen ser el hilo conductor de mis historias y procuro que sean fuertes, independientes y fieles a sí mismas. Mujeres voluntariosas, con éxito personal y profesional, y capaces, llegado el caso, de apostar fuerte por lo que creen, por sus principios, por sus pasiones o por el amor.

¿Dónde buscas la inspiración para tus historias?

Surgen de repente, de forma espontánea y casi mágica, como la mayoría de los procesos creativos.

Si este libro fuese llevado al cine, ¿quiénes serían los actores que tú elegirías?

Que complicado… no sé, supongo que ella encaja muy bien con la imagen de Audrey Tautou, o alguna actriz de ese perfil.

¿Por qué engancha la literatura romántica?

Porque tiene amor y finales felices. El cine, la música, la tele, la literatura… todo acaba hablando de eso. Si escribes de la II Guerra Mundial, mejor si está entrelazada con una historia de amor; si hablas de la Edad Media, lo mismo; si quieres contar un drama épico tremendo, no puedes obviar un romance. A la mayoría de las personas les atrae el romance, la pasión, y si sabes que hay un final feliz, mucho mejor. Ese es el secreto del género romántico, que lleva doscientos años cautivando: sabes que, a la larga, después de muchas tribulaciones, tendrás tu final feliz.

¿Tus autores preferidos?

Indiscutiblemente, Jane Austen o Diana Gabaldón. En otros géneros, desde Isabel Allende a Arturo Pérez-Reverte, pasando por Paul Auster a Irvine Welsh. Soy muy ecléctica leyendo.

¿Cuánto tardas en escribir un libro?

A veces he tardado tres años en acabar un proyecto (sobre todo si es histórico), un par de años, doce meses o cuatro, depende del libro.

Defínete como escritora.

Soy trabajadora y constante, apasionada y con un alma de periodista que no puedo olvidar y que me lleva a ser veraz y minuciosa. Soy fiel a mi estilo y me esfuerzo en cada proyecto.

¿Y cuál es el próximo?

En noviembre publico con HarperCollins un libro histórico que se titula La princesa del millón de dólares y que me ha tenido un par de años muy ocupada.

Un sueño por cumplir.

He cumplido muchos. Soy persona de sueños y los persigo. Ya veremos, de momento… estoy bien.

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

Tengo muy poco tiempo libre, pero me encanta viajar (especialmente al Reino Unido e Irlanda), ir al cine… Soy muy friki de las series de televisión y sigo un montón, leer, pasear… tengo una vida bastante tranquila.