Ya a la venta la 4ª entrega de nuestras novelas románticas

Empezó a escribir novela romántica por diversión y acabó enganchándose. Periodista y nacida en la ciudad venezolana de Maiquetía hace 45 años, Erika Fiorucci es la autora de Una sonata para ti, que saldrá a la venta la próxima semana con nuestra revista. Soltera y sin hijos, Erika reparte su tiempo libre entre la literatura, la cocina y Sevro, su querido perro mestizo.



¿Cuándo comenzaste a escribir? ¿Y por qué?

Como periodista, he escrito durante más de veinte años en periódicos y revistas, y también para radio y televisión. pero en lo que se refiere a las novelas, la primera fue Cuatro días en Londres. Vi el anuncio del Premio HQÑ y pensé que sería divertido intentarlo y lo hice.

¿Cómo son las protagonistas de tus historias?

Creo que todas se parecen a mí en algún momento de mi vida o en alguna circunstancia en particular. Me gusta creer que son mujeres modernas, profesionales, fuertes pero femeninas; que quieren amar y enamorarse, pero no permiten que eso las defina.

¿En qué te inspiras?

Normalmente en situaciones que me ocurren en el día a día, personas que me cruzo por la calle y me hacen preguntarme a dónde van, quiénes son… Algunas ideas nacen simplemente de una imagen en mi mente.Una sonata para ti se me ocurrió una noche antes de dormir: Pensé en un piano y en una chica de pelo oscuro caminando hacia él en un escenario poco iluminado.



¿Qué tiene la literatura romántica que engancha?

Todo en el mundo tiene que ver con el amor. Solemos decir que no nos importa, pero lo cierto es que el amor es un tema recurrente a nuestro alrededor, en la música que escuchamos, en las películas que vemos… Todos desean enamorarse y cada historia de amor, por más común que parezca, es mágica para su protagonista.

¿Cuánto tardas en escribir un libro?

Depende. Hay libros que me llevan tres o cuatro meses y otros un año. Tiene mucho que ver con la disciplina que me imponga porque me distraigo fácilmente. Crear la historia no es lo complicado, pero convertir lo que tienes en mente en palabras requiere tiempo.

¿Se lo enseñas a alguien mientras lo escribes?

Este es un trabajo solitario. Cuando está listo va a mi Lector Cero y luego a mi editor. Sin embargo, si en el medio siento alguna duda o pienso que la idea puede no estarse trasmitiendo de la forma en que quiero, puedo enviar una parte a un Lector Cero. Sin embargo, no es lo normal, suelo esperar a tenerlo acabado.

Si tuvieras que definirte como escritora, ¿qué dirías?

Concisa, directa, sin adornar demasiado la prosa. Yo creo que es un defecto de ejercer tantos años como periodista.

¿Tu próximo proyecto?

Estoy terminando una novela de romance paranormal. Quiero probar muchos géneros. No me gusta hacer siempre lo mismo.

Un sueño por cumplir

Que escribir sea mi trabajo de tiempo completo.