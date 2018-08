¿Cuándo comenzaste a escribir? ¿Y por qué?

Tenía 10 años cuando terminé mi primera novela y no he dejado de escribir desde entonces. Esa necesidad surgió paralela a crecer en la biblioteca de mi pueblo, Azuqueca de Henares. Me fascinaba el lugar donde pasé las tardes de mi infancia y adolescencia, me encantaban los encuentros con autores, las estanterías llenas de sueños…

¿Cómo son las protagonistas de tus novelas?

Muy distintas entre sí. Mujeres de hoy, aunque no son heroínas. Son humanas, se equivocan y a veces toman decisiones cuestionables. Si algo tienen mis novelas, es que son verosímiles.

¿De dónde salen?

De observar a mi alrededor. Muchas veces las ambiento en lugares pequeños porque me parece que desde ellos se ve la vida desde una perspectiva que merece la pena recoger en la literatura. Los temas de fondo que he usado también son variados: los malos tratos, los celos que no te dejan avanzar o la manipulación mediática.

¿Cultivas otros géneros?

Claro. He escrito novelas de fantasía y una intimista, La arena del reloj, que para mí es muy especial porque el protagonista es mi padre.

¿Tienes algún referente?

Tengo un pacto con don Antonio (Machado). Cada vez que registro una novela, visito su casa de Segovia. Es una especie de pedirle permiso y su bendición. Lo hice con la primera y siempre lo he repetido. No sé si donde está le parecerá bien.



¿Cuánto tardas en escribir un libro?

Bastante. Soy muy pesada, desde el primer borrador hasta llegar al lector no pasa menos de un año. Pero compagino proyectos y eso hace que se note menos. Escribo despacio, pensando todo mucho, borrando casi tanto como escribo.

¿Se lo enseñas a alguien mientras lo escribes?

Depende. La mayoría los termino y es después cuando se lo paso a mis lectores cero. En este pequeño equipo hay tres escritoras, un escritor y dos lectores. Hombres y mujeres, porque aunque escriba romántica no quiero que se quede en algo que solo sea para mujeres. Quiero escribir para todo el mundo.

Si tuvieras que definirte como escritora, ¿qué dirías?

Creo que soy perfeccionista y versátil. Aprendo de cada libro que cae en mis manos. Utilizo la literatura como una denuncia de lo que me preocupa, aunque la tiño de humor y la aligero Y también me interesa mucho el ser humano, cómo somos, estudiar las dos caras que tenemos todos…