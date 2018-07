Ya a la venta la 2ª entrega de nuestras novelas románticas

¿Cómo son las protagonistas de tus novelas?

Como cualquiera de nosotras, a veces fuertes, otras vulnerables. Y suelen ser valientes, porque a todas nos toca serlo antes o después.

¿De dónde salen las historias que escribes?

Aparecen cuando menos lo esperas y el origen puede ser una canción, una imagen, un recuerdo… Siempre tiene mucho que ver con las novelas que he leído, las películas que he visto, las ciudades que he visitado…. Nacen de la vida, tanto la real como la que surge de la ficción.

Si Tú en la sombra se llevase al cine, ¿quiénes serían los actores que tú elegirías?

Me gustan Miguel Ángel Silvestre y Leonor Watling, creo que encajarían muy bien. Él, seguro de sí mismo; ella, distante y un punto enigmática. No me cuesta nada imaginarlos.

¿Qué tiene la literatura romántica que engancha?

Tiene emociones que reconocemos, unas porque las hemos vivido y otras que nos quedan lejos, pero nos llegan a través de la lectura. Enamorarse de por sí es toda una aventura y necesitamos historias que nos hagan creer que los mejores sentimientos pueden ganar la partida.



¿Cultivas otros géneros?

No, pero sí es cierto que mis novelas tienen más ingredientes aparte del romance: el momento histórico, los conflictos a los que se enfrentan los personajes, acción, suspense… Son historias de amor y algo más.

¿Tienes algún referente o autor preferido?

Tengo muchos, imposible quedarme con uno solo. Entre los que espero con ganas sus próximas publicaciones están Jojo Moyes, Margaret Mazzantini…

¿Cuánto tardas en escribir un libro?

Depende un poco, además de la escritura y la documentación necesito corrección y un poco más para desengancharme y que tome cuerpo un nuevo proyecto. Suele estar en torno al año.

¿Enseñas tus libros a alguien mientras los estás escribiendo?

Sí, me sirve de motivación y me ayuda a reafirmarme en lo que quiero contar y detectar posibles lagunas. Una es mi hermana y otra, una amiga. Mi madre también, pero prefiere esperar a que estén terminadas porque le puede la impaciencia.

Si tuvieras que definirte como escritora, ¿qué dirías?

Que me gusta contar historias distintas, cambiar de época y contexto, que me encanta sorprender. Pero también que espero emocionar y que prefiero escribir sobre personajes que combinan luces y sombras porque creo que eso los hace más vivos y reales.

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

Escribir. Y también leer. Creo que esas son mis ocupaciones favoritas con mucha diferencia.



