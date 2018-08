10 Blanca Suárez

Cualquier parte del cuerpo es buena para lucir un tatuaje, pero sin duda el costado es una de las zonas preferidas de las celebrities más modernas. Blanca Suárez es fan de los tops con aberturas laterales y por eso no es de extrañar que la actriz se haya decidido por tatuarse ahí una palabra, aunque no parece estar en nuestro idioma. También podría tratarse de una frase, pero no hay separación entre las letras, por lo que su significado es un misterio…