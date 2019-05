El sorprendente cambio de look de Noelia López incendia las redes

Noelia López siempre nos ha tenido acostumbrados a una imagen: lucir una melena larga muy cuidada. Sin embargo, cuando está a punto de llegar el verano y con ello las altas temperaturas, la modelo acaba de tomar una drástica decisión en cuanto a su imagen, cortar por lo sano y apostar por un cambio de look de lo más radical.

Después de mucho tiempo dándole vueltas, Noelia López ha apostado por un cambio, sin importarle lo que le van a decir sus seguidores: «Porque no me importa gustar más o menos, o estar menos sexy, o parecer más mayor con el pelo corto… o todas esas cosas que me dicen. Me apetecía y lo hice», ha comentado sobre su decisión.

Además, ha compartido quién ha sido el encargado de este cambio de imagen: «Gracias a la bonita familia de @albertodugarteinstitute por su maravilloso trato siempre, @alfonso_fonsi me alegro de haberte dado la libertad de cortarme como quisieras. Y por supuesto, gracias a mi @albertodugarte ❤️ #newhair #bobhaircut #bob«.

Pocas horas después del cambio, Noelia López se iba al gimnasio para hacer su rutina deportiva, donde orgullosa mostraba su nueva imagen. La modelo se ha hecho un corte bob, pero ha querido seguir manteniendo su característico flequillo. Eso sí, de una manera más natural: con el pelo recogido. No ha parado de recibir mensajes de lo mucho que les ha gustado su nueva imagen. ¿Serías capaz de hacerte este corte bob?