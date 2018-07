Sara Carbonero lleva el vestido y los complementos del verano

Compite con Paula Echevarría para llevarse el cetro de las it girls favoritas de nuestro país, y aunque desde que vive en Oporto lleva una vida más tranquila cada uno de sus looks de Sara Carbonero siguen siendo objeto de deseo. El último ha sido el vestido-pichi blanco de lino con botones delanteros que no puede ser más ideal para estas fechas… El vestido es el modelo Carolina de Slow Love, la firma online que ella tiene junto a sus amigas la periodista Isabel Jiménez y la estilista Mayra del Pilar, pero como todo lo que toca se convierte en oro ya está agotado en la página web. Eso sí, hay muchas opciones parecidas en tiendas low cost.

Sara, además, lo ha combinado perfectamente con dos complementos que son básicos de todos los veranos, pero este todavía más. Empezando por el cesto capazo, que ella ha elegido el de Loewe (preferido de las influencers esta temporada), aunque por su precio (300 €) no está al alcance de todos los bolsillos. Es el clásico de dos asas, aunque el modelo que ella lleva se distingue por la pieza de cuero central con el logo grabado. También para las sandalias ha recurrido a otra de las firmas top como Jimmy Choo. Son de cuero, con cuña y atadas al tobillo.

Además, completó el estilismo con su larga melena desenfadada, para darle un aire todavía más relajado al conjunto… Una vez más, un 10 para la elección de Sara Carbonero.