Coaching: Cómo hacer una buena visualización creativa

¿Te ha pasado alguna vez que has pensado en alguien y de repente te ha llamado por teléfono, te ha escrito un mensaje o te has encontrado con esa persona?

O has dicho alguna vez… “¡Qué suerte he tenido! Estaba buscando un abrigo en rebajas y el único que quedaba es de mi talla”.

Todo esto tiene mucho que ver con la visualización creativa pues, como dice Stephen Covey, “Todo se crea dos veces. Siempre hay primero una creación mental y luego una creación física”. Tú pensaste en esa persona o en ese abrigo con anterioridad y llegó a tu vida.

Todo lo que estás pensando en este momento, todo lo que pensaste ayer y todo lo que pensarás mañana son creaciones de tu mente que están dibujando tu vida, día a día. Y por esto es fundamental crear lo que sí queremos que aparezca en nuestra vida y aprender a hacer una buena visualización creativa es imprescindible.

Las personas que nos dedicamos al desarrollo personal tenemos una gran ventaja a la hora de trabajar y es que estamos constantemente probando herramientas que luego van a servir a nuestros clientes y alumnos. Este probar y probar y practicar y practicar nos lleva a experimentar los cambios en nosotros mismos y a poder contar la experiencia en primera persona.

Me gusta experimentar. Soy curiosa y pruebo todo lo que cae en mis manos que tenga que ver con mejorar como persona, alcanzar mis objetivos, poner a prueba mi cuerpo y mi mente, elevar la consciencia… Me nutro de libros, cursos, podcast… De todo lo que me parece interesante y positivo para mi vida.

Me gusta ir a la fuente y siempre que tengo la oportunidad recibo una formación con algún “gurú” del desarrollo personal que me enseña lo último de lo último. Estoy al día de lo que sucede en mi maravilloso sector, igual que un diseñador de moda está al día de los colores y las tendencias de la próxima temporada.

Todo esto me lleva a una clara conclusión, algo que aprendí hace tiempo: lo que hace que consigas tus objetivos, calmes tu mente o atraigas a tu vida lo que realmente quieres es lo que piensas y haces cada día. En eso es en lo que se está convirtiendo tu vida.

La visualización creativa funciona. Y de maravilla. Lo importante es que se realice con atención y constancia. He alcanzado metas personales, profesionales y deportivas aplicando la visualización creativa y, por supuesto, poniéndome en acción. Porque sin acción no hay nada, esto también es fundamental tenerlo en cuenta. La buena noticia es que el simple hecho de visualizar te pone en acción, te voy a decir cómo hacerlo.

Estas son unas pequeñas pautas sobre visualización creativa, unos breves consejos para que la incorpores a tu vida de manera sencilla:

Visualizar es imaginar. Es soñar despierto. Es crear en tu mente lo que sí quieres que llegue a tu vida. Sabes cómo hacerlo porque lo llevas haciendo desde muy pequeño instintivamente.

Por ejemplo: Imagínate que consigues muchísimo dinero de la noche a la mañana porque te toca la lotería. ¿Qué harías con ese dinero? ¿Lo repartirías entre tus seres más queridos? ¿Lo meterías en el banco? ¿Invertirías en una casa o en un negocio? ¿Cómo serías tú si tuvieras ese dinero? ¿Cómo hablarías, cómo te moverías, qué tipo de vida tendrías, qué harías en tu día a día? Cierra os ojos e imagina todo esto como si estuvieras viendo una película, la película de tu vida. Este es solo un ejemplo, lo mismo has de hacer con cualquiera que sea tu objetivo: tener una salud maravillosa, aprobar el examen, cambiar de casa, escribir un libro…

Juega a visualizar. Empieza con pequeños objetivos a corto plazo y observa qué sucede. Sé claro en tu petición, ve al grano. Si quieres brillar en tu próxima reunión y que tu jefe te felicite orgulloso, visualízalo una semana antes de que suceda, cada día.

Visualiza por la mañana y por la noche. Son los mejores momentos para hacerlo ya que por la mañana la mente está más calmada y despejada y asimila mejor la información y por la noche el subconsciente va a trabajar durante las horas en las que estés durmiendo.

Incorpora lo que deseas conseguir en tu día a día . Si lo que quieres es brillar en tu reunión conviértete en esa persona brillante. Anda como andaría una persona exitosa, habla como hablaría… Sé la persona en la que quieres convertirte, practica, practica, practica.

