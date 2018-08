Coaching: Mindfulness para la vida diaria

Recibo muchísimos mails con infinidad de preguntas sobre la práctica del mindfulness. Una de las preguntas que me soléis hacer es cuánto tiempo dedico a practicar mindfulness y la respuesta siempre es la misma: 24 horas. Y es que el mindfulness no es tan solo una práctica, sino una manera de sentir y ver la vida, una forma de resolver las dificultades, de mirar a las personas con amor, de educarse a uno mismo… Es una filosofía de vida que hace que nos sintamos más a gusto con nosotros mismos y con los demás, que veamos la vida con unos ojos nuevos. Es una varita mágica que lo que toca lo transforma en algo precioso.

Te cuento de manera resumida que el mindfulness tiene dos prácticas:

1. La práctica formal que es la meditación oriental adaptada a occidente. Es decir, sentarte o tumbarte a meditar. Hay muchas meditaciones distintas y te aconsejo que pruebes varias opciones hasta encontrar la mejor para ti. A mí me gusta combinarlas, así me resulta más entretenido y ameno. Un día hago una meditación a través de la respiración o de los sentidos, otro día una meditación con mantras, otro la meditación del corazón o la meditación de la serenidad… Hay infinidad de posibilidades y lo mejor es ir probando y cambiando. ¿Cuándo practicar? Todos los días. Es como sacar la basura o como una ducha diaria. Es una limpieza de la mente y es necesario que se produzca a diario.

2. La práctica no formal que consiste en aplicar la atención plena en cada momento de tu vida. Con mente de principiante, sin etiquetar ni juzgar, con desapego y amor. Es vivir cada momento del día con los cinco sentidos como si fuera el más importante y el único que tenemos. Lo es.

Los beneficios de llevar a cabo estas dos prácticas son infinitos. Para mí ha sido un salvavidas en un momento de mi vida en el que no me sentía bien y ahora es mi filosofía de vida. Veo cada día cambios impresionantes en muchas personas que han incorporado el mindfulness a su vida diaria. No me imagino vivir sin practicar la meditación a diario y sin aplicar los principios del mindfulness en mi vida. Y quiero compartir este conocimiento y mi propia experiencia con los demás.

Algunos de los beneficios de la práctica son:

-Baja el nivel de estrés y de ansiedad.

-Desarrolla la inteligencia natural (intuición).

-Mejora la memoria y la concentración.

-Nos hace más comprensivos y compasivos con nosotros mismos y con los demás.

-Proporciona calma física y mental y mayor bienestar en el día a día.

3 consejos mindfulness para el día a día:

-Por la mañana no saltes de la cama nada más sonar el despertador. Tómate 1 minuto para ser consciente de que ha empezado un nuevo día y agradece a la vida esta nueva oportunidad.

-Chequea brevemente cada músculo de tu cuerpo a lo largo del día. Para acordarte, puedes hacerlo cada vez que mires la hora, por ejemplo. Si sientes tensión en alguna zona de tu cuerpo, suéltala. La tensión física produce tensión mental y emocional. Es importante soltar esta tensión para pensar y sentir con claridad.

-Entre una tarea y otra haz tres respiraciones profundas y sé consciente de que pasas a realizar otra actividad. Lo que has hecho se queda atrás y pon el foco únicamente en lo que vas a hacer a continuación.

-Honra cada momento de tu día y entiende que todo lo que sucede es para tu aprendizaje y crecimiento. Cada momento es perfecto y necesario aunque tu mente trate de hacerte creer lo contrario en muchas ocasiones.

