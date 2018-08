Hace unos días he dado una conferencia online gratis que se llama “Despertando el Poder de tu Mente” puedes ver la conferencia aquí.

Esta conferencia es muy exitosa, en ella cuento todos los detalles para hacer una buena visualización creativa, una técnica infalible para crear en nuestra vida lo que deseamos.

Hoy quiero compartir contigo lo que sucedió hace 6 meses, al día siguiente de dar esta misma conferencia. Esta es una historia real y he pedido permiso a la protagonista para contarla. Su nombre ficticio es María B.

María, al día siguiente de la conferencia me escribió por whatsapp y esta fue nuestra conversación:

-Hola Paz, te escribo porque no sé qué me pasa, no me siento bien, me siento sola y nadie me entiende, me siento angustiada, tengo problemas económicos, problemas con mi pareja, mala relación con mis hijos… no salgo de esta situación, no veo la luz y llevo así demasiado tiempo, demasiados años, no puedo más, no sé qué hacer… -me dijo ella.

-María, entiendo que no te sientas bien y que quieras salir de esa situación. No es nada fácil vivir así –dije yo.

-No quiero seguir así pero no consigo hacer nada, mi vida es así hace demasiado tiempo, estoy desesperada y angustiada. Estoy bloqueada, no consigo avanzar, no tengo confianza en la vida.

-Siempre podemos hacer algo, la solución la tenemos cada uno de nosotros. Y no se trata de cambiar nuestra vida de la noche a la mañana sino de dar pequeños pasos. Te felicito porque ya estás dando el primer paso que es pedir ayuda. Es el paso más difícil de dar y el más importante. ¡Enhorabuena! –le dije.

-Ahora me siento más tranquila y con esperanza al hablar contigo.

-Siempre hay esperanza, siempre hay una luz al final del túnel. Confía en ello. Llevas demasiado tiempo sin confiar y esto no te ha hecho ningún bien.

-Es verdad, ya he pensado que tengo que vivir así y esto no es vida, no puedo más.

-Tal vez, sin darte cuenta, poco a poco, has creado esa vida que ahora no te gusta a través de los pensamientos y las emociones que has hecho crecer cada día en tu mente. Los pensamientos negativos atraen más pensamientos negativos y hay un día en que debemos ser conscientes y cambiar estos pensamientos o realmente no nos encontraremos bien, ya que nuestros pensamientos están creando nuestra realidad. Así es cómo funciona. Lo que piensas lo atraes y si piensas con angustia atraes más angustia. Hoy estás viviendo con miedo, con desesperación, con inseguridad… Y así, lo único que ves, es ese miedo, esa desesperación y esa inseguridad reflejada en el mundo, en las cosas y en las personas con las que te relacionas. Ves oscuridad en aquello que miras. Incluso a ti misma te ves así y te sientes una víctima de tus circunstancias. No eres nada de eso, no eres una víctima, ni has hecho nada malo, has hecho las cosas cómo has sabido, con las herramientas que tenías en ese momento. Y eres merecedora de una vida serena y agradable. Te mereces vivir disfrutando –le dije yo.

-Quiero encontrarme bien, no puedo más. Tus palabras hacen que me sienta mucho mejor –me dijo ella.

-Si quieres encontrarte bien limpia la lupa con la que estás mirando el mundo y verás todo mucho más claro, con más luz y color. Y sentirás que la vida te da otra oportunidad. Verás que nada es tan malo ni tan bueno, sino simplemente es un aprendizaje. Verás que las personas no quieren hacerte daño ni ignorarte, sino que eres tú la que te estás haciendo daño e ignorando a ti misma haciendo crecer tus pensamientos negativos en tu mente. Y esta negatividad la ves reflejada en los demás. Te darás cuenta de que los problemas no son tan grandes y que tienen una solución mucho más sencilla de la que ahora piensas. Poco a poco, paso a paso, irás avanzando.

-¿Cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer?

-Mira con otros ojos.

-¿Cómo?

-Limpiando la lupa con la que ves el mundo. Haciendo tu propio trabajo de desarrollo personal.

-¿Y qué voy a conseguir haciendo esto?

-Todo. Lo vas a conseguir todo. Vas a VIVIR.

Así es como María se apuntó a mi taller QUIERO PAZ y así fue como obtuvo todas las herramientas de desarrollo personal que le ayudan a ver la vida tal y como es, sin etiquetas, sin filtros, sino de una forma amable y serena. Con herramientas sencillas aprendió a cambiar su forma de pensar, a limpiar sus antiguos patrones de pensamiento y crear una nueva energía en su vida. Recuperó la relación con su marido y sus hijos, encontró un trabajo que le gustaba… Se convirtió en una María nueva, en una mejor versión de sí misma. Todo lo hizo poco a poco, confiando y aplicando las herramientas del taller en su día a día.

Te aseguro que los milagros existen siempre y cuando uno los planee. Como dice Osho y es una de mis frases favoritas: “Sé realista, planea un milagro”.

El milagro está en ti. En la forma en la que piensas y en la que sientes. Todos los días veo milagros en mis conferencias, en mis talleres online, en mis cursos, en los procesos de coaching… Son puros milagros que hacemos cada uno de nosotros cuando estamos comprometidos con nuestro propio desarrollo personal.

Y ahí está todo. Nada más que hacer. Al encargarnos de nuestro propio crecimiento encontraremos todas las respuestas y las soluciones. Siempre surgen las soluciones cuando uno se compromete con su desarrollo personal.

Si te sientes perdido, angustiado, sin ilusión, nervioso, triste, con miedo e incertidumbre… Haz tu propio trabajo personal y olvídate de todo lo demás porque todo se te concederá conforme avances en tu camino. Déjate guiar, déjate llevar y alcanzarás la mejor versión de ti mismo, la serenidad, la paz mental y la alegría de vivir. No te sientas solo, no estás solo, estamos juntos en este camino.

Y TÚ, ¿ESTÁS COMPROMETIDO CON TU DESARROLLO PERSONAL? ¿QUÉ ESTÁS HACIENDO PARA SER TU MEJOR VERSIÓN?

