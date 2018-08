AHORA es el momento perfecto para vivir en paz. Es el momento de mirar hacia adentro y recuperar la felicidad del SER que es la que realmente te acompaña siempre. Es la que te da fuerza, poder, alegría y paz reales ya que no depende de los acontecimientos externos, ni de lo que tengas en ese momento, sino de tu estado de consciencia.



¿Por qué este es el momento perfecto para vivir en paz?

Te lo cuento a continuación.

Mi amigo Federico Lanzaco (90 años en la actualidad) me contó hace un par de años que durante nuestra vida nacemos cuatro veces.

Los 4 nacimientos son cuatro etapas de nuestra vida en las que coinciden la alegría, la ilusión, la curiosidad y la felicidad con el dolor, la angustia, el llanto y el miedo.

Primer nacimiento: es el nacimiento físico, el día que nacemos. Hay dos protagonistas: la madre y el bebé.

¿Qué sucede en este primer nacimiento? Por un lado está presente la alegría inmensa de la madre de haber dado a luz, de haber dado vida a un ser humano y también el dolor del parto. Se oye el llanto del bebé que es necesario para gritar su presencia en la vida y estrenar sus pulmones. Así conviven en este primer nacimiento la alegría y el llanto.

Segundo nacimiento: se produce durante la adolescencia que suele ser entre los 12 y los 19 años, dependiendo del desarrollo del niño.

¿Qué sucede en este nacimiento? Se abre un nuevo mundo, un mundo de alegría e ilusión lleno de curiosidad. A la vez, mucha inseguridad y dudas, que muchas veces viene acompañado de rechazo e incomprensión familiar o social. Insatisfacción, desesperación, frustración… Una revolución física y emocional que dará lugar a un nuevo ser.

Tercer nacimiento: la madurez.

¿Qué sucede en este nacimiento? Hemos vivido ya algunos años. Miramos para atrás y de todo lo que soñábamos en la niñez y en la adolescencia, algunas cosas se han cumplido y otras no. Sentimos la ilusión y el orgullo del logro y la frustración de lo soñado que quedó en el olvido. Durante este nacimiento, en algún momento sentimos que estamos inmersos en una vida monótona laboral y familiar y eso nos desanima, nos cansa y aburre. Y estamos en la búsqueda de algo más que muchas veces no sabemos ni qué es y no estamos del todo satisfechos… Y tiene relación con saber quiénes somos y qué hacemos en este mundo. Y en esta búsqueda tenemos la oportunidad de renacer por eso se llama el tercer nacimiento.

Por eso estás en el momento perfecto, en esa búsqueda, es ese despertar, en ese descubrimiento de la felicidad del ser, de la felicidad interior.



Cuarto nacimiento: la muerte.

¿Qué sucede en este nacimiento? Llegamos al final de nuestra vida física. Si tienes fe, sentirás que vas a volver a nacer en una vida eterna y sino, la tristeza de que todo se acaba. Si has tenido una vida plena, sentirás la alegría de haberla disfrutado y si no, sentirás la tristeza de no haber aprovechado tu vida. Esto se une al dolor de las personas que sienten nuestra marcha física o nuestra agonía y la serenidad de aquellas que confían en que descansarán en paz.

Probablemente te encuentres, como yo, en el tercer nacimiento, en la madurez. Disfruta ahora de la alegría de este momento abriéndote a nuevas posibilidades y eligiendo ser libre. Confiando en tu camino y calmando tu mente para vivir en paz. La vida no es perfecta para nadie, sin embargo es maravillosa y mágica. Habrá pequeñas piedras en el camino que quitaremos de una patada y otras piedras más grandes que saltaremos o quitaremos pidiendo ayuda. Repito, la vida no es perfecta para nadie. Siempre habrá algo con lo que no te sentirás cómodo del todo y esa será una buena oportunidad para aprender y crecer como persona. Lo es. No quieras perdértela. Las cosas nunca serán siempre como tú quieres y a la vez serán perfectas tal y como son, aunque tu mente trate de hacerte creer lo contrario.

A estas alturas de la vida, en el tercer nacimiento, todos hemos sentido un dolor profundo en nuestra vida y tenemos dos opciones: seguir así y transformar ese dolor en sufrimiento crónico o tomar las riendas de nuestra vida.

Estás en el momento perfecto, estás en el tercer nacimiento y tengas la edad que tengas, tienes la edad adecuada para ser feliz y la energía justa para hacer de tu vida una aventura inspiradora. Tienes la oportunidad de cambiar el rumbo de tu vida. ¡A por ello!

¿Qué puedes hacer en el tercer nacimiento?

En una gran oportunidad para enfócate en tu crecimiento personal y renacer.

¿Cómo lo vas a hacer?

PIDE AYUDA. Aprende de los que saben cómo hacerlo. Apúntate a un curso, pregunta, busca opciones de cursos de desarrollo personal online o presencial donde te enseñen a meditar, a visualizar, a ser tu mejor versión, a vivir en paz. Haz un proceso de coaching o una terapia psicológica con un profesional de confianza. Yo misma puedo indicarte si me escribes un mail ([email protected]).

LEE. Te recomiendo tres libros muy sencillos para empezar: “Los cuatro acuerdos” (Dr. Miguel Ruiz), “La ley del espejo” (Yoshinori Noguchi) y “El Milagro del Mindfulness” (Thich Nhat Hanh). Estos son tres de mis libros favoritos, son cortos y fáciles de leer. Empieza poco a poco.

INSCRÍBETE en cursos gratis o vídeoconferencias y redes sociales de profesionales de crecimiento personal. Así estarás día a día alimentando tu alma y creciendo. En mi página de Facebook profesional “Paz Calap Coach Profesional” vas a encontrar información de tu interés. Puedes verla aquí:

+Facebook Paz Calap o en mi Instagram: + insta Paz Calap.

Cualquier duda, escríbeme a mi mail ([email protected]) y encantada te ayudaré en todo lo que esté en mis manos.