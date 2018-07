Las Royals se apuntan al vestido vaquero… Cópialos a muy buen precio

Todas tenemos un pantalón vaquero en el armario…¿Y un vestido? Hasta ahora parecía un tejido alejado del vestidor de las Royals, sobre todo para los actos oficiales, pero todo ha cambiado en un solo día. La reina Letizia estrenó un vestido camisero de Hugo Boss para su último acto en Oviedo y horas más tarde Meghan Marlkle, el último icono de la realeza, llevó otro vestido denim, en su caso de Carolina Herrera, para asistir a un partido benéfico de Polo. Pero ya hace una semana Máxima de Holanda eligió la misma prenda para el posado oficial del verano junto a su familia. Así que podemos decir que el vestido vaquero se ha convertido en la prenda del verano.

Pero no solo la realeza ha caído rendida a este vestido, Muchas estrellas de Hollywood e it girls como Emma Watson, Alexa Chung, Blake Lively o Julianne Moore también lo han llevado. Cada una dándole su particular estilo, que sin duda es toda una fuente de inspiración. Como es lógico, las actrices se atreven con complementos más arriesgados como las botas de cowboy (este otoño van a arrasar), mientras que la realeza es mucho más clásica y prefiere los zapatos de salón o las alpargatas de esparto.

Así que si las Reinas, Princesas y estrellas de Hollywood han convertido al vestido denim en la prenda del verano, tú también puedes (y debes) tener uno en tu armario. Ellas han demostrado que es una prenda muy versátil, que dependiendo de los complementos es perfecta para un acto más formal o para momentos más relajados. Incluso es un vestido ideal para el otoño.

Aprovecha ahora las últimas rebajas para hacerte con uno ya al mejor precio.