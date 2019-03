La colaboradora de televisión ha lucido el rostro con el efecto make up, no make up, pero no es la primera vez que nos sorprende sin maquillaje.

Estamos acostumbrados a ver a Pilar Rubio totalmente maquillada, algo que hace por obligación. Y es que sus apariciones en televisión le obligan a tener que estar perfecta para las cámaras, pero la colaboradora de televisión prefiere el efecto cara lavada para su día a día, y lo ha puesto en práctica una vez más.

Pilar Rubio ha compartido una instantánea en sus redes sociales que no ha pasado desapercibida para sus seguidores. Y es que en ella, la presentadora aparecía con el efecto make up, no make up, que hace creer que no llevas maquillaje. La colaboradora de televisión ha apostado por un maquillaje muy trabajado, en el que llevas base e iluminadores muy sutiles para corregir las imperfecciones. En el caso de Pilar Rubio, ella también lleva pestañas postizas muy bien colocadas.