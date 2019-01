Si siempre hemos podido ver a la pequeña Harper luciendo una melena larga y ligeramente ondulada, actualmente muestra un nuevo corte por encima del hombro. Victoria Beckham, que no para de compartir imágenes de su hija, acaba de compartir el nuevo look de su hija. Y es que ha querido que el corte de su hija fuera acompañado de un flequillo recto, el cual anteriormente no llevaba.

Leer más: David y Victoria Beckham celebran su 19º aniversario con una cena en París

No es de extrañar que su madre decida cambiar el pelo de Harper, ya que la diseñadora está al corriente de las modas y tendencias actuales. Llevar el pelo corto con flequillo siempre será una buena opción.

Harper Seven Beckham apuesta por seguir los pasos de su madre. La niña suele estar acompañada de revistas de moda o maquillaje, y siempre de la mano de su madre. Victoria Beckham y Harper tienen una relación muy estrecha, y así lo publica Victoria día a día. Pasan gran cantidad de tiempo juntas, ya sea haciéndose la manicura o simplemente pasando el rato en compañía.

9 Nuevo corte de pelo 8 Chicas al poder 7 Manicura y moda Sobre estas líneas, podemos ver a la pequeña con el radical cambio de look que se hizo hace unos meses. Dejó atrás su larga melena para lucir una media melenita muy favorecedora. Harper solía lucir una gran diversidad de peinados cuando tenía la melena más larga. Lo usual era verla con dos trenzas. 6 Era habitual verla con sus largas trenzas 5 Más despeinada A pesar de que Harper se muestra muy contenta con su nuevo look, quizá para su padre, David Beckham, el corte de pelo de su hija menor no fue una gran noticia. Así lo publicó el ex futbolista en las redes, aunque reconoció que la belleza de su hija estarría presente igualmente. 4 Un corte radical 3 Su peinado más original El cariño que se muestra padre e hija es indiscutible. En esta foto, podemos ver a la pequeña con moños a los lados donde lucía un pelo más largo. 2 Look actual En contraste a las fotos anteriores, esta es la melena actual de la pequeña. Con solo siete años, vemos a menudo a la pequeña Harper en las redes. La hija menor de Victoria y David Beckham, es la única niña de cuatro hermanos y se caracteriza por la relación tan estrecha que tiene con cada miembro de la familia. 1 Foto familiar Con sus tres hermanos mayores, podemos apreciar claramente la antigua melena de la pequeña Harper.

Más contenido .....