Los 3 refranes populares que no debes creer

Las creencias que tenemos integradas en nuestra cabeza a día de hoy pueden provenir de cualquier persona que ha pasado por nuestra vida o de cualquier experiencia que hemos tenido. Nuestros padres, profesores, amigos, parejas… con su mejor intención nos hacen partícipes de sus ideas y sus propias creencias.

Por ejemplo, si a tu madre le da miedo conducir y así te lo ha transmitido durante años, quizás tú puedas pensar que “Conducir es peligroso” y esto puede no afectarte o, por el contrario, se puede convertir en una creencia que te limita en tu vida diaria.

Ciertos refranes populares también se pueden convertir en creencias limitantes y aquí te muestro los 3 más utilizados y más “peligrosos” para que los saques YA de tu vida:

REFRÁN LIMITANTE 1: “PIENSA MAL Y ACERTARÁS”.

-¿Ves? ¡Te lo dije! Piensa mal y acertarás –Me dijo mi amiga Ana. ¡Es que se veía venir, es que estaba claro!

¿Cuántas veces has oído esto? O… ¿lo has dicho alguna vez?

Este refrán es delicadamente peligroso ya que lo que estás pensando es lo que estás creando en tu vida. Si has acostumbrado a tu mente a “pensar mal” de las personas, de tu suerte, de tu futuro… seguramente acertarás, ya que tú eres la persona que está creando esa realidad a través de tus pensamientos. Entonces, ¿si piensas bien acertarás también? Sin duda. Hazlo. Empieza a cambiar esos pensamientos de poca confianza por pensamientos distintos, donde dibujes con otro color, donde la duda desaparezca y des un voto de confianza. Comienza a vivir una nueva experiencia.

REFRÁN LIMITANTE 2: “MÁS VALE LO MALO CONOCIDO QUE LO BUENO POR CONOCER”.

Este es mi favorito. Mi favorito a descartar, claro. Por favor, si aún piensas en él, definitivamente, olvídalo. Mételo en el baúl de los recuerdos y que no salga de allí nunca más. No te engañes. No te engañes. No te engañes. No vale más lo malo conocido que lo bueno por conocer. Esto no puede ser real. No lo es. ¡Hay tanto bueno por conocer! Personas, ciudades, ideas, amores, libros, películas, aventuras, experiencias, corazones, vidas… No vale la pena que pierdas ni un minuto de tu tiempo en “lo malo conocido”. Al otro lado, en lo desconocido, es donde está la magia, donde está el arco iris, donde está la aventura. Sal de lo malo conocido, sea lo que sea, y sal ahora, sal ya. Puede que te de miedo e inseguridad, es normal, pide ayuda si es necesario. Y verás que, cuando estés al otro lado, te preguntarás como es que no fuiste antes allí, cómo es que perdiste tanto tiempo. Ahora es el momento.

REFRÁN LIMITANTE 3: “QUIEN BIEN TE QUIERE TE HARÁ LLORAR”.

¿Quién bien te quiere te hará llorar? ¡Esto no puede ser!

No. No te hará llorar. Te hará reír, te hará disfrutar, te hará vivir, saltar, gritar de alegría… Te hará convertirte en la mejor versión de ti mismo. Te hará tocar el cielo, te hará volar. No te hará llorar. Te hará ser libre y mágico. Te hará ser tú mismo. Te hará soñar.

Quien bien te quiere te hará ser lo que tú quieras ser. Así que ya sabes, quien bien te quiere, si te hace llorar, que sea de alegría.

¿Te has sentido alguna vez identificado con estos refranes? ¿Han significado algo en tu vida o simplemente los conoces como dichos populares? ¿O quizás los has tenido en cuenta hasta ahora y es el momento de deshacerte de ellos para siempre?

¡Espero tus comentarios!

¡Muchas gracias!