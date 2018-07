El posado veraniego de los Reyes ha dejado tras de sí un triunfo para la Reina Letizia en un terreno en el que ella sabe marcar la diferencia: el estilo. La consorte dio un giro de 180 grados a su look en esta cita con la prensa que marca el inicio de sus vacaciones, optando por un vestido al más puro estilo ibicenco en riguroso blanco. Anteriormente, elegía una combinación de pantalón y camiseta, un look relajado y sin demasiadas pretensiones para tratar de cederle todo el protagonismo a la isla de Mallorca y su familia. Esta vez no ha sido así y esto ha provocado que los expertos en moda se rindan una vez más a la evidencia de su buen saber a la hora de vestir.

Este domingo, la Reina Letizia lució en su tradicional posado -esta vez en el Palacio de La Almudaina- un vestido de la firma Hugo Boss. Una prenda que ahora se encuentra rebajada a 239 euros, dado que en plena temporada su precio ascendía a los 399 euros. Lo combinó con maestría. A sus pies, la mujer del Rey Felipe VI se calzó unas cuñas de esparto en tono beige de la firma Mint & Rose valoradas en 114 euros. Un calzado que conjuntaba a la perfección con la cartera de mano en beige topo de Carolina Herrera.

Eso sí, como decíamos, la Reina Letizia apostó sobre seguro, porque el blanco no suele ser su color predilecto de su armario, pero cierto es que casi siempre que confía en él triunfa.