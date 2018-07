Pocas veces una primera dama de Estados Unidos dio tanto juego como Melania Trump. Todo lo que hace es noticia y su relación con Donald Trump está llena de polémica, de altibajos y de gestos entre ambos de los que los medios de comunicación no pierden detalle. También es noticia a diario en cuestiones de estilo. Como mujer de tamaña importancia que es, la eslovena se somete diariamente al juicio de los expertos en moda más exigentes. Su mérito es reinventarse dentro del protocolo que lleva implícito su cargo, pero (casi) siempre acaba acertando con la elección de sus outfits.

Cómo no, el último look que Melania ha elegido ha tenido su dosis de polémica oportuna. Se trata de un vestido rojo de manga francesa abullonada, confeccionado en lana crepé, perteneciente a la colección primavera/verano 2018 de Emilia Wickstead. Hasta aquí todo bien, si no fuese porque es la diseñadora que recibió una lluvia de críticas por sus palabras tras la boda de Meghan Markle y el príncipe Harry, en las que aseguraba que el vestido nupcial de la duquesa de Sussex, creado por Clare Waight Keller para Givenchy, era un plagio de una de sus piezas. Se trata de una creación que está disponible en la web oficial de la casa y cuyo precio es de unos 1.676 euros aproximadamente.

Hay quien ha visto una declaración de intenciones de Melania Trump a la hora de ponerse este vestido, pero lo cierto es que la polémica entre Wickstead y Markle parece estar apagada. La modista pidió perdón públicamente por sus declaraciones, elogió el vestido de Meghan y esta le devolvió el guiño utilizando uno de sus looks. Pero FLOTUS siempre quiere ser protagonista…