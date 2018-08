5 Jennifer Lopez y su último estilismo

Las botas son el centro de su look y para no restarle ni un ápice de protagonismo, la estrella decidió prescindir de los pantalones y llevar únicamente una camisa blanca oversize, que bien podría habérsela quitado del armario a su novio, el deportista Alex Rodríguez. Y como Jennifer no tiene miedo a las mezclas, por muy inverosímiles que sean, combinó las llamativas botas con el bolso más clásico del panorama fashion, el Birkin, de Hermès. Y de los tiempos en los que fue pareja del rapero Puff Daddy, parece que todavía le queda el gusto por el oro, porque tampoco se olvidó de las pulseras, anillos y pendientes, junto con las gafas XXL. Un look muy acorde a su personalidad, con el que no pasó inadvertida, porque tampoco lo pretendía.