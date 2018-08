Desde que salió a la luz su noviazgo con Cristiano Ronaldo, las fotos de Georgina Rodríguez han acaparado las páginas de todas las revistas. Aclamados por unos y criticados por otros, lo que está claro es que los looks que luce la modelo en sus apariciones públicas no pasan nunca desapercibidos. Georgina tiene un estilo muy particular y sabe cuáles son las prendas que no pueden faltar en su armario: pantalones ceñidos de tiro alto, chándal de marca, altas sandalias de tacón…

Pero sus curvas y sus llamativos modelitos (sobre todo los que está luciendo últimamente en Turín) han hecho que Georgina Rodríguez nos recuerde mucho a otra celebrity internacional…. Ni más ni menos que a ¡Kim Kardashian! Y es que ya son muchas las veces que ambas han lucido los mismos looks. ¿Será casualidad?

Idénticas. La modelo, de 24 años, lució hace pocos días este look compuesto por un crop top negro de palabra de honor, pantalones de tiro alto y sandalias a juego del bolso, todo de Prada.