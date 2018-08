3 Piropos, pero más críticas

Pocas horas después de publicar la fotografía, los seguidores de Thalía empezaron a incendiar la red. Y es que la publicación de la artista ya ha alcanzado los 3.150 comentarios y los 265.000 ‘me gusta‘. “Cualquier cosa que te pongas te queda bien” o “Madre mía que alguien le quite ya el Instagram” son algunos de los comentarios que ha recibido.

Pero un look tan ostentoso como este no es apto para todos los bolsillos. El mono, que es de la conocida marca House of CB, cuesta 222 euros. El bolso, por su parte, es el modelo ‘Baby Grip‘, cuesta 639 euros y es de la exclusiva firma Moni & J.