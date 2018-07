Si no hay un vestido vaquero en tu armario, lo sentimos, pero oficialmente no estás a la última en moda. No lo decimos nosotros, sino que ha sido la Reina Letizia, Meghan Markle y Melania Trump las encargadas de lanzarle este mensaje al mundo alto y claro: ¡el denim ha llegado y promete dar mucho juego! Y es que ya no se trata de una prenda comodín que utilizamos solo cuando pretendemos estar cómodas en el día a día o para una cita con las amigas, sino que bien combinado ha sabido colarse incluso en actos oficiales de dos casas reales europeas y, de paso, también en otro de la mano de la ‘primera dama del mundo’. ¿Te convence?

Lo curioso es que parece que Doña Letizia y la duquesa de Sussex se han puesto de acuerdo en salir a la palestra el mismo día con un estilo que se sale de la norma, pero que parece haber sido muy bien acogido por los expertos en moda. Mientras tanto, comenzó a marcar esta tendencia la esposa del presidente Donald Trump hace cuatro días, cuando apareció en escena con un vestido de similares características de apariencia denim.