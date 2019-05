Nos encanta también el melocotón en verano porque tiene carotenos y antioxidantes. Eso quiere decir que nos ayudan a protegernos en los meses de verano de los radicales libres y cuidar así tu piel y tu cabello. Solo comiendo uno a día conseguimos parte importante ed la vitamina C que necesitamos.

A media mañana un plátano que mantiene el potasio up y su efecto saciante te ayuda a controlar la ansiedad. Evitamos así caer en tentaciones poco saludables. Además es el fruto de la sonrisa porque es una de las fuentes principales de triptófano por lo que nos ayuda a mantener nuestro estado de ánimo alto y a recuperar la energía que vamos perdiendo a lo largo de la mañana.

Para mantener el nivel de azúcar a lo largo del día hay alimentos que nos ayudan como las almendras que además nos proporcionan proteínas y minerales. A mí me encanta incluir un kiwi diario durante el desayuno por el aporte de fibra. Fundamental incorporar también en el desayuno cereales integrales (una tostada acompañada de jamón, aceite y tomate o con aguacate y queso fresco…) Tendrás la energía y el calcio asegurados.

Aunque el tiempo está que viene y va, está claro que los alimentos de verano empiezan a apetecer. Y no solo eso, nos aportan la energía que necesitamos para mantener nuestras pilas cargadas a lo largo de todo el día cuando suben las temperaturas. ¿Qué te aconsejamos?

Si combinas los alimentos ricos en Vitamina C (kiwi, mango, fresas…) mientras tomas otros que contienen hierro (legumbres, pescado…), aseguras una buena absorción del hierro. Además evitas la formación de edemas y los hoyuelos de la piel de naranja, si lo que te preocupa es la celulitis. Nos encanta recordar la doble función que cumplen estos alimentos: nos mantienen [email protected] por dentro pero también por fuera. Y también te vendrá bien incorporar alimentos diuréticos para evitar retención de líquidos como los espárragos.

Arándanos a media tarde. Aportan nutrientes, cuidan tu salud cardiovascular, ricos en antioxidantes … es un picoteo pero saludable. O como alternativa pensando en los días calurosos que están por llegar no dejes de lado la sandía. No solo nos hidratan, nos proporcionan potasio y Vitamina C.

Alimentos de verano antes de ir a dormir

Tomate. El tomate además de seguir aportándonos minerales y vitaminas, Vitamina C, Vitamina A y K, Hierro, potasio… es un antioxidante natural, sobre todo por el licopeno que contiene. Se absorve mejor si lo cocinamos pero de cara al verano nos apetece más consumirlo fresco.

También puedes optar por las alcachofas. Aportan pocas calorías y son muy nutritivas y nos ayudan en el proceso digestivo. Además tu hígado te lo agradecerá porque le ayuda en su proceso nocturno de desintoxicación.

Las verduras cocinadas nos ayudan en el proceso digestivo. Y mejor acompañadas de pescado que carne por los ácidos grasos que vienen tan bien a nuestro corazón.

Si prefieres pavo o pollo, o huevos en tortilla también son cena ligera con proteínas y nutrientes necesarios.