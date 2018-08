Muchas felicidades a todas mis tocayas, que paséis un estupendo día. En casa somos dos Cristinas. Feliz #SantaCristina 😊❤️ #happyday #Cristina #lovedaughter #Tequierohija

A post shared by Cristina Cifuentes (@cristinacifuentes) on Jul 24, 2018 at 7:05am PDT