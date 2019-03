La rinomodelación sin cirugía es un tratamiento estético que permite retocar la corrección de las imperfecciones de la nariz, consiguiendo unos resultados muy similares a los de una intervención quirúrgica. Con ello, se plantea el punto más fuerte de este técnica que está revolucionando el mundo de la estética al que han caído sucumbidos desde la propia Chabelita Pantoja a concursantes de ‘Operación Triunfo’.

Se realiza mediante infiltraciones de ácido hialurónico, pudiéndose corregir tanto la forma como el tamaño de la nariz. Debido a que la cara se basa en proporciones, se puede llegar a conseguir que con la aplicación de este producto ópticamente parezca más pequeña. Así lo explican a SEMANA desde la Clínica Esquivel de Madrid, propiedad del doctor Camilo Esquivel.

Desde este centro estético referente en Madrid aseguran que “muchas personas no se atreven a someterse a una cirugía estética por miedo a que el resultado no sea el esperado o no quede con la naturalidad que persiguen. La rinomodelación les ayuda a hacerse una idea de cómo quedarían si confiasen en la cirugía de forma sencilla y sin complicaciones”.

El procedimiento tarda en realizarse unos 5 minutos. Lo primero que se hace es desinfectar la zona y después se realiza la infiltración que lleva anestesia incluida. Es un procedimiento indoloro y los resultados pueden durar hasta un año, ya que el ácido se va reabsorbiendo progresivamente. El resultado es espectacular y se vence así ese miedo típico a pasar por el quirófano, ya que podemos ver un cambio muy radical en la parte más visible de nuestro cuerpo: la nariz.

El procedimiento es indoloro, rápido y el paciente puede seguir haciendo su vida normal nada más salir de la consulta, ya que no aparecen hematomas e hinchazón, otra de las preocupaciones de aquellos que se acercan a una clínica a poner solución a esta parte clave de define sus facciones faciales.