Alba Díaz se vuelve a hacer un radical cambio de look: ¡del rubio al rosa!

Ya se ha convertido en costumbre que Alba Díaz cambie su imagen de vez en cuando. Y lo ha vuelto a hacer. La hija de Vicky Martín Berrocal y ‘El Cordobés’ ha compartido los momentos previos a hacerse un cambio de look, desde la peluquería. La joven ha pasado ya del moreno al rubio, del pelo largo al pelo corto, pero ahora, se atreve con algo más.

Leer más: Alba Díaz y Lara Álvarez dicen adiós al rubio: sus radicales cambios de look

La joven, que comparte toda su vida con sus más de 140.000 seguidores, ha querido contar con la opinión de ellos a través de una encuesta mientras aparece en la peluquería. “¿Color? Pelirroja o rosa”, escribía Alba Díaz, aunque parecía que el color que iba a llevar ahora en su pelo ya lo tenía decidido.

Tras compartir su duda en Instagram Stories, Alba Díaz compartió el resultado de su jornada en la peluquería: “Pink is the new black” [“El rosa es el nuevo moreno”]”, escribía emocionada la hija de Vicky Martín Berrocal. Aunque es muy dada a cambiar de look, nunca antes había apostado por un cambio tan radical.

Alba Díaz ha pedido opinión a sus seguidores

¡Todo al rosa!

Copia a su musa, Hailey Baldwin

Tras su cambio de imagen, Alba Díaz ha vuelto a las clases donde estudia, y se ha convertido en la protagonista del día. Sus amigos se han quedado de lo más sorprendidos con el cambio tan radical y no han parado de compartir imágenes de ella en sus respectivas redes sociales. Alba Díaz, orgullosa, las ha compartido en su Instagram.

Ahora la pregunta que nos hacemos es cuánto tiempo esperará Alba Díaz para volver a hacerse un cambio de imagen.

A su vuelta a clases, Alba se ha convertido en la protagonista del día “Pink Love”

Más contenido .....