Ernesto de Hannover reaparece tras ser hospitalizado en la boda de su hijo

Hacía mucho tiempo que no veíamos a Ernesto de Hannover en público. Los problemas de salud que había sufrido le mantenían alejado del primer plano. Hace justo un año tuvo que ser intervenido de urgencia en Austria para someterse a una cirugía vascular. Y fuera de esto, las últimas noticias referidas a su persona no eran demasiado positivas.

Con motivo de la boda del mayor de sus tres hijos, Ernesto Augusto, nos enteramos de que no aceptaba a su futura nuera, la diseñadora rusa Ekaterina Malysheva y que por eso no asistiría a su enlace. Este tuvo lugar en julio de 2017, con tres días de festejos, una boda civil y otra religiosa, en Hannover, el feudo de la poderosa dinastía germana que él preside. Cumplió su palabra y no acudió entre los invitados.

También salieron a la luz sus diferencias con su primogénito a causa de la gestión del patrimonio familiar, que precisamente él le había traspasado hace unos años. Finalmente parece que decidió dar un paso atrás y realizó unas declaraciones más conciliadoras en las que aseguró que esperaba un acercamiento con Ernesto Augusto. El joven fue padre el pasado 22 de febrero de su primera hija, Elisabeth, pero no se sabe si el abuelo ya la conoce.

La boda de su segundo hijo, Christian, parecía la mejor oportunidad para limar asperezas. Los pasados días 15, 16 y 17 de marzo Lima se convirtió en el escenario de la primera boda real del año, la de Christian de Hannover y Sassa de Osma, joven procedente de una adinerada familia peruana. La pareja ya había celebrado su boda civil el pasado noviembre en Londres, cita en la que Ernesto brilló por su ausencia. Tras muchas incógnitas, el patriarca sí apareció en este enlace.

Su aspecto era bastante saludable. Delgado, sonriente, luciendo chaqué y unas modernas gafas de espejo que no se quitó a su llegada a la basílica de San Pedro de Lima. Se mostró relajado, incluso saludó al público presente. Todo iba bien. El príncipe alemán es conocido por sus a veces imprevisibles reacciones. Pero todo fue bien.

Tras la ceremonia eclesiástica, tuvo lugar el tradicional banquete en el Club Nacional, y esa misma noche también celebraron un cóctel para disfrutar de un tono más festivo. Es ahí cuando Ernesto de Hannover comenzó a sentirse indispuesto.

Su hijo Christian no lo dudó y decidió llevarle al médico para ver qué le ocurría. El Príncipe, de 64 años, tuvo que ser ingresado en la Clínica Delgado, situada en el barrio de Miraflores, para someterse a un chequeo.

Un hecho destacable es que Pierre Casiraghi, hijo de Carolina de Mónaco, exmujer de Ernesto de Hannover, de la que se separó en 2009, pero con la que aún no ha formalizado el divorcio, acudió al centro para quedarse acompañándolo en la habitación.

Al parecer sufrió una intoxicación alimentaria, por lo que debió permanecer ingresado esa noche. Algunos otros invitados, asegura ABC, también sintieron algunas molestias. Pero desde la empresa de cátering, dirigida por la chef Marisa Guiulfo, niegan que sea por culpa de su comida y lo achacan más bien a los problemas de páncreas del Príncipe tras varios días de excesos.

Al día siguiente, el sábado, los ya recién casados ofrecieron una cena de gala para sus invitados, que tuvo lugar en el Museo Pedro de Osma, propiedad de la familia de la novia. Todos se pusieron sus mejores galas para despedir unos festejos nupciales que habían encandilado al país y al mundo entero. Sin embargo, Ernesto de Hannover se los perdió debido a que todavía estaba hospitalizado. Eso sí, allí recibió la visita de su hijo, quien comprobó que se encontraba bien y regresó a la fiesta para estar con sus invitados.

Al día siguiente fue dado de alta, e incluso se le vio comiendo en el restaurante La Marina de la capital peruana junto a Christian. Así pues, todo quedó en un susto. Y Ernesto parece haber vuelto al redil familiar.