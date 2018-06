El enfrentamiento del Maestro Joao con Kike Calleja: “No me grites”

El Maestro Joao ha perdido la paciencia ante las insistentes preguntas del reportero Kike Calleja.

Todo ocurrió durante el primer posado que el ya exconcursante de ‘Supervivientes’ hizo con su ‘amigo’, Luis Miguel, al que él llama ‘El niño’.

Mucho se ha especulado sobre la verdadera relación que ambos mantienen. Mientras que ellos se niegan a confirmar un noviazgo, parece ser que por presiones familiares que estarían afectando a su unión, son muchos los que aseguran que sí son pareja.

Kike Calleja comenzaba preguntando al Maestro Joao con amabilidad y éste parecía responder tranquilo. La tensión comenzó a hacer acto de presencia cuando Kike Calleja se dirigió a Luis Miguel. “Tú dijiste que tenías novia. ¿Por qué jugáis con la ambigüedad?”. Un Maestro Joao visiblemente incómodo evitaba que ‘El niño’ hablase. “No quiere hablar. A Luismi le he expuesto yo, pero no para que hablase”. Pero Kike Calleja insistía.

La crítica de los supuestos amigos del Maestro Joao

Todo terminó de estallar cuando Calleja informó al Maestro Joao sobre lo que algunos de sus supuestos amigos van contando a la prensa a sus espaldas: “Dicen tus propios amigos que eres clasista, prepotente… hablan muy mal de ti”.

El Maestro Joao respondía contundente: “Con mis amigos soy yo con los que hablo, no tú. Tú no conoces a mis amigos”.

“También dicen que eres un estafador”, apuntó Kike Calleja. Pero el Maestro Joao, incómodo ante las preguntas, hacía caso omiso al reportero de ‘Sálvame’ y daba por zanjada la entrevista.

Pero persistente como él sólo, Kike Calleja no estaba dispuesto a callar. Al realizarle otra pregunta demasiado cerca de su oído, el Maestro Joao respondía muy serio: “Te oigo muy bien, no hace falta que me chilles al oído”.

Kike Calleja recriminó entonces al Maestro Joao su “actitud de estrella”. Éste, harto de lidiar con esta situación, optó por marcharse: “Con esta actitud de un señor que me grita al oído no voy a continuar la entrevista”, dijo mientras se marchaba ante la cara de circunstancia de ‘El niño’.